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EKSTREMNI RIZIK /

Ovo je 25 najopasnijih poslova na svijetu: Traže posebnu predanost, snagu i hrabrost

Ovo je 25 najopasnijih poslova na svijetu: Traže posebnu predanost, snagu i hrabrost
Foto: Pixabay
Navedena zanimanja, od šumskih prostranstava do urbanih gradilišta, čine okosnicu našeg gospodarstva i načina života. Ljudi koji ih obavljaju svakodnevno se suočavaju s opasnostima koje većina nas ne može ni zamisliti, pokazujući iznimnu hrabrost i predanost. Njihova žrtva snažan je i trajan podsjetnik na važnost strogih sigurnosnih propisa, kontinuirane i kvalitetne obuke te beskompromisne odgovornosti poslodavaca. Dok uživamo u proizvodima i uslugama koje nam omogućuju, važno je sjetiti se da iza mnogih od njih stoji nečiji težak i rizičan rad.
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Dok se neki od nas svakodnevno oslanjaju na sigurnost i udobnost uzreda ili nekog drugog radnog mjesta zaštićenog od vanjskih elemenata, postoje brojne profesije u kojima su rizik od teških tjelesnih ozljeda ili čak gubitak života sastavni, gotovo neizbježni dijelovi svakog radnog dana.

Ovi poslovi, koji se protežu od izravne borbe s nepredvidivim i često surovim silama prirode, preko rada na vrtoglavim visinama koje oduzimaju dah, pa sve do preciznog rukovanja masivnom i opasnom teškom mehanizacijom, od pojedinaca zahtijevaju iznimnu razinu hrabrosti, vrhunsku vještinu i neprestanu, stopostotnu budnost, piše kelvintopset.com.

Statistički podaci otkrivaju zastrašujuću stvarnost: svakih 29 minuta jedan radnik negdje u svijetu izgubi život obavljajući svoju dužnost, što služi kao sumoran i bolan podsjetnik na visoku cijenu koju određeni pojedinci plaćaju kako bi naše društvo moglo nesmetano funkcionirati.

U galeriji donosimo pregled 25 najopasnijih zanimanja današnjice, profesija koje od onih koji ih odaberu traže sasvim posebnu vrstu ljudske predanosti, mentalne snage i nepokolebljive otpornosti.

17.8.2026.
17:47
Antonela Ištvan
Pixabay
PosaoZanimanjeOpasnost
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