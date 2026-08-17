Ovo je 25 najopasnijih poslova na svijetu: Traže posebnu predanost, snagu i hrabrost

Dok se neki od nas svakodnevno oslanjaju na sigurnost i udobnost uzreda ili nekog drugog radnog mjesta zaštićenog od vanjskih elemenata, postoje brojne profesije u kojima su rizik od teških tjelesnih ozljeda ili čak gubitak života sastavni, gotovo neizbježni dijelovi svakog radnog dana.

Ovi poslovi, koji se protežu od izravne borbe s nepredvidivim i često surovim silama prirode, preko rada na vrtoglavim visinama koje oduzimaju dah, pa sve do preciznog rukovanja masivnom i opasnom teškom mehanizacijom, od pojedinaca zahtijevaju iznimnu razinu hrabrosti, vrhunsku vještinu i neprestanu, stopostotnu budnost, piše kelvintopset.com.

Statistički podaci otkrivaju zastrašujuću stvarnost: svakih 29 minuta jedan radnik negdje u svijetu izgubi život obavljajući svoju dužnost, što služi kao sumoran i bolan podsjetnik na visoku cijenu koju određeni pojedinci plaćaju kako bi naše društvo moglo nesmetano funkcionirati.

U galeriji donosimo pregled 25 najopasnijih zanimanja današnjice, profesija koje od onih koji ih odaberu traže sasvim posebnu vrstu ljudske predanosti, mentalne snage i nepokolebljive otpornosti.