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PRERANI ODLAZAK /

Od holivudske miljenice do tragičnog kraja: Tko je bila Hayden Panettiere?

Od holivudske miljenice do tragičnog kraja: Tko je bila Hayden Panettiere?
Foto: AdMedia/Sipa Press/Profimedia
Hayden Lesley Panettiere rođena je 21. kolovoza 1989. godine, a njezin put prema slavi počeo je gotovo od rođenja. S nepunih godinu dana pojavila se u prvoj televizijskoj reklami, a već s pet godina dobila je ulogu u popularnoj sapunici "One Life to Live".
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Hollywood je u šoku nakon vijesti o tragičnoj smrti američke glumice i pjevačice Hayden Panettiere, koja je preminula u 37. godini života pod okolnostima koje se još istražuju. Njezin prerani odlazak baca mračnu sjenu na život obilježen vrtoglavim uspjehom, ali i dubokim osobnim borbama. Iza sjaja reflektora krila se priča o boli, ovisnosti i obiteljskoj tragediji koja je definirala njezine posljednje godine, a vijest o smrti stigla je samo tri godine nakon iznenadnog gubitka mlađeg brata.

Priču o omiljenoj i obožavanoj glumici saznajte u galeriji.

17.8.2026.
8:16
Hot.hr
Profimedia
Hayden PanettiereSmrtGlumicaSmrt Glumice
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