Od holivudske miljenice do tragičnog kraja: Tko je bila Hayden Panettiere?

Hollywood je u šoku nakon vijesti o tragičnoj smrti američke glumice i pjevačice Hayden Panettiere, koja je preminula u 37. godini života pod okolnostima koje se još istražuju. Njezin prerani odlazak baca mračnu sjenu na život obilježen vrtoglavim uspjehom, ali i dubokim osobnim borbama. Iza sjaja reflektora krila se priča o boli, ovisnosti i obiteljskoj tragediji koja je definirala njezine posljednje godine, a vijest o smrti stigla je samo tri godine nakon iznenadnog gubitka mlađeg brata.

Priču o omiljenoj i obožavanoj glumici saznajte u galeriji.