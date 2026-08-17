Brineta u bijeloj haljini i s kosom do struka privukla je sve poglede uz Muru

Šetnica sv. Barbare u Murskom Središću i ove je nedjelje bila mjesto za opuštanje, druženje i laganu šetnju uz rijeku. Sunčano poslijepodne izmamilo je brojne građane na svježi zrak, a među šetačima nije nedostajalo ni zanimljivih ljetnih modnih izdanja. Dame su birale lagane haljine, kratke hlače i sportske kombinacije, pa je šetnica nakratko izgledala poput male ljetne modne piste.

Ipak, jedna je prolaznica posebno privukla objektiv. Mlada brineta pojavila se u jednostavnoj bijeloj haljini, dok joj je duga ravna kosa sezala gotovo do struka. Nenametljivo, ali upečatljivo izdanje teško je bilo ne primijetiti, a upravo je ona bila jedna od najupečatljivijih pojava nedjeljnog popodneva uz Muru.

U galeriji eMedjimurje.hr pogledajte tko je još uživao u šetnji.