Jedna od najljepših sportašica svijeta nije nastupila na EP-u: 'Neka ljudi pričaju što žele'

Njemačka atletičarka Alica Schmidt, po mnogima najljepša atletičarka svijeta i jedna od najljepših sportašica svijeta, nije nastupila na u nedjelju završenom Europskom atletskom prvenstvu u Birminghamu jer nije uspjela izboriti plasman. Nakon Olimpijskih igara u Parizu prešla je sa 400 na 800 metara, ali se još nije potpuno prilagodila zahtjevima nove discipline, javlja njemački web site Ran.

Schmidt je na njemačkom prvenstvu u Wattenscheidu istrčala 800 metara za 2:05,75 minuta i ostala bez mjesta u finalu. Priznala je da joj najveće poteškoće predstavljaju posljednjih 100 do 200 metara utrke te da nije zadovoljna sezonskim rezultatima. Zbog nedovoljno dobrih vremena nije ispunila kriterije za ulazak u njemačku reprezentaciju za EP.

Dakle, razlog njezina izostanka nije ozljeda, nego činjenica da se nije kvalificirala. Schmidt i dalje želi nastupati na 800 metara, iako ne isključuje mogućnost povratka na 400 metara, svoju nekadašnju glavnu disciplinu. Dugoročni cilj ostaje joj plasman na Olimpijske igre 2028. u Los Angelesu.

"Alica Schmidt nije samo jedna od najpoznatijih njemačkih atletičarki. Ona je globalni fenomen. S više od 5,5 milijuna pratitelja na Instagramu i više od 2 milijuna na TikToku, učinila je atletiku privlačnom novoj generaciji. Specijalistica za sprint i srednje staze proglašena je "najseksi sportašicom svijeta" od strane međunarodnih medija 2021. godine. Međutim, Schmidt sebe prvenstveno vidi kao sportašicu. 'Nadam se da mogu motivirati mlade sportaše", rekla je jednom u intervjuu za "t-online", piše Ran.

Tko je Alica Schmidt?

Alica Schmidt godinama privlači pozornost ne samo svojim rezultatima na stazi, već i statusom jedne od najpopularnijih sportašica na društvenim mrežama. Dok milijuni prate svaki njezin korak, njezina karijera priča je o složenom balansiranju između profesionalnog sporta, globalne slave i osobne borbe protiv etikete koja ju je pratila od tinejdžerskih dana. Iza blještavila Instagrama i modnih pista krije se priča o odricanju, razočaranjima i neumornoj gladi za dokazivanjem, prije svega samoj sebi.

Rođena 8. studenog 1998. u Wormsu, Alica je ljubav prema atletici otkrila u ranoj dobi. Već sa sedam godina počela je trenirati, a njezin talent brzo je došao do izražaja. U početku se natjecala na 200, 400 i 800 metara, a svoj put započela je u klubu MTV Ingolstadt. Ključni trenutak njezine juniorske karijere dogodio se 2017. godine na Europskom juniorskom prvenstvu (U20) u talijanskom Grossetu. Tamo je s njemačkom štafetom 4x400 metara osvojila srebrnu medalju, što je bio prvi takav uspjeh za jednog sportaša iz Ingolstadta još od 1999. godine.

Zajedno s kolegicom Vanessom Aniteye, Meike Gerlach i Corinnom Schwab, Schmidt je istrčala vrijeme od 3:33:08. Iako su završile druge iza Ukrajinki, koje su postavile novi svjetski juniorski rekord, njihovo vrijeme bilo je brže od prethodnog svjetskog rekorda, što svjedoči o nevjerojatnoj kvaliteti te utrke.

Na istom prvenstvu postavila je i osobni rekord u kvalifikacijama na 400 metara (54,23 sekunde), no povučena je iz finala kako bi se u potpunosti fokusirala na štafetu. Taj uspjeh bio je prekretnica koja ju je lansirala ne samo u vrh njemačke atletike, već i u orbitu globalne prepoznatljivosti. Nakon prvenstva, zbog osobnih razloga preselila se u Brandenburg i počela trenirati u SC Potsdamu, da bi se uoči sezone 2019. pridružila renomiranom berlinskom klubu SCC Berlin. Uspjesi su se nastavili i u mlađeseniorskoj konkurenciji. Na Europskom prvenstvu U23 2019. godine s njemačkom je štafetom osvojila brončanu medalju.

Eksplozija na društvenim mrežama: 'Sve se dogodilo preko noći'

Upravo je uspjeh iz Grosseta 2017. bio okidač za njezinu golemu popularnost na internetu. Gotovo preko noći, broj njezinih pratitelja na Instagramu počeo je rasti stotinama tisuća.

"Sve je počelo 2017. godine. Bila sam pomalo zatečena jer sam iz dana u dan dobila stotinjak tisuća pratitelja", otkrila je godinama kasnije.

"U početku je bilo čudno objavljivati jer vas gleda toliko ljudi. Naravno, željela sam zadržati privatnost za svoju obitelj i prijatelje. Ali i danas sam zahvalna na tome."

Ta popularnost otvorila joj je mnoga vrata, ali i nametnula dvostruki život sportašice i influencerice. Alica je otvoreno priznala kako je prisutnost na društvenim mrežama ključna za financijsku stabilnost mnogih sportaša, pogotovo u Njemačkoj.

"Dobro je za sve nas sportaše da budemo aktivni na društvenim mrežama kako bismo privukli sponzore", izjavila je.

"Nije lako, posebno u Njemačkoj, živjeti od atletike. Mnogi sportaši moraju raditi drugi posao kako bi mogli financirati treninge. Zato su društvene mreže odlična stvar jer vam omogućuju da dođete do sponzora."

Njezina prisutnost online omogućila joj je suradnje s brendovima poput Pume, ali i posao kondicijske trenerice za nogometni klub Borussia Dortmund tijekom sezone 2020./21.

Teret titule 'najseksi sportašice svijeta'

Nedugo nakon europskog srebra, jedan australski časopis dodijelio joj je titulu "najseksi sportašice svijeta". Iako joj je to donijelo još veću medijsku pažnju, Alica nikada nije prihvatila tu etiketu kao dio svog identiteta. Uporno je isticala kako je sport na prvom mjestu i da joj vanjski izgled ne znači mnogo u kontekstu njezine karijere.

"Ne znam zašto sam dobila tu titulu. Sport je jasno na prvom mjestu", rekla je jednom prilikom.

"Postoje tisuće djevojaka na Instagramu koje izgledaju dobro, ali velik broj pratitelja ne čini vas zanimljivima. Za mene je bitan samo natjecateljski sport."

Unatoč njezinu stavu, mediji i javnost često su se fokusirali na njezin izgled, stavljajući sportske uspjehe u drugi plan. To je stvorilo pritisak i očekivanja koja nisu imala veze s njezinim performansama na stazi. Ipak, naučila se nositi s tim.

"Mislim da jednostavno morate pustiti ljude da pričaju što god žele. Uvijek će biti onih koji vas osuđuju. To je dio igre i sretna sam što imam toliko podrške na svom putu."

Njezin fokus ostao je jasan, a motivacija unutarnja.

"Ne osjećam da se moram ikome dokazivati. Radim to zbog sebe. Želim sebi dokazati da vrijedim. Znam koliko naporno radim za ovo, znam za što sam sposobna i da još nisam pokazala sve što mogu."

Od razočaranja u Tokiju do debija u Parizu

Vrhunac karijere svakog sportaša su Olimpijske igre, a Alicin put do njih bio je trnovit. Izborila je mjesto u njemačkoj reprezentaciji za odgođene Igre u Tokiju 2020., koje su se održale 2021. godine. Putovala je s timom kao rezerva za mješovitu štafetu, no na kraju nije dobila priliku nastupiti. To iskustvo ostavilo je gorak okus.

"Neću lagati, nisam zadovoljna svojim utrkama ove godine", napisala je tada na Instagramu.

"Radila sam napornije nego ikad, pomicala granice na svakom treningu i podnijela mnoge žrtve. Nije bila laka godina s infekcijom COVID-om i potrganim ligamentima, ali bez obzira na to, znam za što sam sposobna i gladna sam za više."

Nakon Tokija uzela je kratku pauzu od sporta kako bi se psihički i fizički oporavila. To vrijeme iskoristila je i za druge angažmane, poput nošenja revije za Hugo Boss na Tjednu mode u Milanu, dokazujući svoju svestranost. Vratila se jača i odlučnija. Na Europskom prvenstvu u Münchenu 2022. stigla je do polufinala na 400 metara pred domaćom publikom, a s njemačkom štafetom osvojila je peto mjesto. San o olimpijskom nastupu konačno je ostvarila na Igrama u Parizu 2024., gdje je bila dio njemačke mješovite štafete 4x400 metara. Iako tim nije uspio proći u finale, za Alicu je sam nastup bio ispunjenje dugogodišnjeg sna i nagrada za svu upornost.

Novi izazov

Nakon Pariza, Alica Schmidt je odlučila okrenuti novu stranicu u svojoj karijeri. S 26 godina, najavila je prelazak s discipline 400 metara na dvostruko dužu dionicu, 800 metara, disciplinu u kojoj se povremeno natjecala na početku karijere.

"Nakon Pariza isprobala sam nešto novo i trčala sam utrke na 800 i 600 metara i zaista sam uživala izlazeći iz svoje zone komfora", objavila je svojim pratiteljima.

"Još 2022. odlučila sam da želim dati priliku 800-metarskoj dionici nakon Olimpijskih igara u Parizu, a sada to znači... idem na to sljedeće godine."

Ova odluka predstavlja velik izazov koji zahtijeva drugačiji pristup treningu s naglaskom na izdržljivosti. Kako bi se što bolje pripremila, otputovala je u Južnu Afriku na visinske pripreme, gdje će trenirati s međunarodnom grupom specijaliziranom za 800 metara. "Jako sam uzbuđena zbog ovog novog izazova i onoga što će donijeti", poručila je.

Karijera Alice Schmidt daleko je od gotove. Njezina priča pokazuje kako je moguće graditi uspjeh na više frontova, ali i kako je važno ostati vjeran sebi unatoč vanjskim pritiscima i etiketama. Od talentirane juniorke, preko globalne internetske zvijezde do olimpijke koja se ne boji novih izazova, Alica nastavlja trčati svoju utrku, prema vlastitim pravilima.