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Tko je Sara Kolak? Nevjerojatna priča hrvatske sportske heroine koja je svašta prošla

Tko je Sara Kolak? Nevjerojatna priča hrvatske sportske heroine koja je svašta prošla
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Foto: Ben STANSALL/AFP/Profimedia

Deset godina nakon senzacionalnog zlata u Rio de Janeiru, hrvatska rekorderka osvojila je i naslov europske prvakinje. Njezin put obilježili su veliki uspjesi, teška ozljeda i povratak u svjetski vrh

16.8.2026.
22:43
Antonela Ištvan
Ben STANSALL/AFP/Profimedia
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Sara Kolak ponovno je na vrhu. Hrvatska atletičarka osvojila je u nedjelju navečer naslov europske prvakinje u bacanju koplja na Europskom prvenstvu u Birminghamu, potvrdivši da jedna od najljepših priča hrvatskog sporta još nije završena.

Do zlata je stigla hicem od 62,43 metra, ostvarenim odmah u prvoj seriji finala. Pokazalo se da je već taj početni pokušaj bio dovoljan za pobjedu: Nijemica Julia Ulbricht osvojila je srebro sa 61,53 metra, dok je bronca pripala srpskoj reprezentativki Adriani Vilagoš, koja je bacila 60,93 metra. Bilo je to prvo seniorsko europsko zlato u karijeri hrvatske kopljašice. 

Djevojka koja je u Riju šokirala svijet

Sara Kolak rođena je 22. lipnja 1995. godine u Ludbregu. Široj javnosti postala je poznata 2016., kada je u samo nekoliko tjedana ostvarila dva rezultata kojima se probila među najbolje svjetske bacačice koplja.

Najprije je na Europskom prvenstvu u Amsterdamu osvojila broncu, a zatim je na Olimpijskim igrama u Rio de Janeiru priredila jednu od najvećih hrvatskih sportskih senzacija. Kao 21-godišnjakinja, na svojim prvim Igrama, u četvrtoj je seriji bacila 66,18 metara i postala olimpijska prvakinja.

Nije pobijedila kao velika favoritkinja. U finalu je nadmašila znatno iskusnije suparnice, među kojima je bila i tadašnja svjetska rekorderka Barbora Špotáková. Hrvatska je tako dobila olimpijsku pobjednicu u disciplini u kojoj dotad nije imala ni približno sličan uspjeh. 

Godinu poslije dokazala je da olimpijski trijumf nije bio slučajnost. Na mitingu Dijamantne lige u Lausannei bacila je 68,43 metra, što je i danas njezin osobni i hrvatski rekord. Iste 2017. postala je europska prvakinja do 23 godine, a na Svjetskom prvenstvu u Londonu zauzela je četvrto mjesto. 

Ozljeda koja je zaustavila veliki uspon

Kada se činilo da su pred njom godine borbe za najveće medalje, počeli su problemi s laktom. Ozljeda, operacija i dugotrajna rehabilitacija izbacili su je iz natjecateljskog ritma. Uslijedilo je razdoblje obilježeno povratcima, novim stankama i traženjem tehnike kojom neće ugroziti zdravlje.

Na Svjetskom prvenstvu u Dohi 2019. zauzela je sedmo mjesto, ali na Olimpijskim igrama u Tokiju nije prošla kvalifikacije. Za sportašicu koja je s 21 godinom bila na olimpijskom vrhu bio je to težak udarac, no Kolak nije odustala.

Pravi povratak najavila je na Olimpijskim igrama u Parizu 2024. godine. U kvalifikacijama je bacila 64,57 metara, svoj najbolji rezultat još od 2019., a u finalu je s 63,40 metara osvojila četvrto mjesto. Medalja joj je izmaknula, ali Pariz je potvrdio da se ponovno može ravnopravno boriti s najboljima. 

Povratak dovršen europskim zlatom

Da u Birmingham stiže spremna, Kolak je pokazala tijekom cijele sezone. U lipnju je u Ostravi bacila 62,61 metar, uz iznimno stabilnu seriju u kojoj je svih šest hitaca završilo unutar samo 107 centimetara. Bio je to jasan znak da je vratila sigurnost koja joj je godinama nedostajala. 

U kvalifikacijama Europskog prvenstva bacila je 60,82 metra, a u finalu joj je bio dovoljan samo jedan pravi pogodak. Koplje je u prvoj seriji odletjelo do 62,43 metra, a nijedna suparnica do kraja natjecanja nije pronašla odgovor.

Deset godina nakon europske bronce i olimpijskog zlata, Sara Kolak svojoj je kolekciji dodala naslov koji joj je nedostajao. Njezin trijumf u Birminghamu zato je mnogo više od još jedne medalje: to je potvrda povratka sportašice čiju su karijeru gotovo zaustavile ozljede, ali joj nisu oduzele upornost ni sposobnost da ponovno pobjeđuje na najvećoj pozornici.

Sara KolakAtletika
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