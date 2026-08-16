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Zvali su je Ledena plavuša, a paparazze je gađala lukom i strijelom: Tko je bila Anita Ekberg?

Zvali su je Ledena plavuša, a paparazze je gađala lukom i strijelom: Tko je bila Anita Ekberg?
Foto: Archive PL/Alamy/Profimedia
Anita Ekberg rođena je 1931. godine u švedskom gradu Malmöu, kao šesto od ukupno osmero djece u radničkoj obitelji.
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Plavokosa švedska ljepotica Anita Ekberg obilježila je zlatno doba filma svojom neukrotivom energijom, elegantnim izgledom i nezaboravnim ulogama, među kojima se posebno ističe ona u Fellinijevu remek-djelu La Dolce Vita.

Kroz karijeru i javni život glumica je doživjela mnoge profesionalne, ali i privatne uspone i padove. Njezina pojava na velikom platnu mamila je uzdahe diljem svijeta, no iza glamurozne fasade krio se buran život ispunjen sukobima s paparazzima i nesretnim ljubavima.

16.8.2026.
23:12
Hot.hr
Archive PL/Alamy/Profimedia
Anita EkbergLa Dolce VitaGlumica
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