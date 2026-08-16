Tribine na Opusu pune: Evo koje 'lege i legice' su bile na utakmici, pažnju privukla plavuša

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U drugom subotnjem susretu trećeg kola HNL-a na Opus Areni su nogometaši Osijeka svladali Lokomotivu s minimalnih 1-0 (0-0) golom u 90. minuti.
Pogodak za novu, treću pobjedu Osječana postigao je Arnel Jakupović. Osijek je ostao stopostotan te je s maksimalnih devet bodova na prvom mjestu ljestvice. Lokomotiva je izgubila nakon dvije startne pobjede u novoj sezoni.
Tribine su bile poprilično popunjene, a posebnu pažnju privukla je zagonetna plavuša kojoj je u zagrljaj došao domaći igrač Bukvić.