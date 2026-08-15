Zvijezda Bayerna srušila se, Allianz Arena zanijemila: Šokantne scene drame, straha i panike

Bayern je u subotnjoj prijateljskoj utakmici na Allianz Areni svladao RB Leipzig 3-1 i osvojio Telekom Cup, ali rezultat je ostao u drugom planu nakon zabrinjavajućih scena u završnici susreta.

U središtu pozornosti tijekom Bayernovog dvoboja protiv Leipziga našao se Jamal Musiala, koji se u 83. minuti iznenada srušio na travnjak i nekoliko trenutaka ostao nepomično ležati. Zabrinuti suigrači odmah su pozvali liječničku službu, koja je brzo reagirala i utrčala na teren.

📸 Ismael Saibari rushing to help Jamal Musiala when he noticed he was about to faint pic.twitter.com/VOXqjJ5UtO — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) August 15, 2026

Kako navodi njemački Bild, stadion je u tim trenucima potpuno utihnuo. Ubrzo je ipak stigla ohrabrujuća vijest da je s njemačkim reprezentativcem sve u redu, nakon čega su navijači počeli skandirati njegovo ime. Musiala je uspio napustiti teren, premda je djelovao vidno omamljeno.

Prema informacijama njemačkog lista, uzrok njegovih tegoba bili su vrtoglavica i problemi s cirkulacijom, kojima su pridonijeli iznimno zahtjevni vremenski uvjeti. Utakmica je u Münchenu odigrana na temperaturi od 33 Celzijeva stupnja.

Musiala je samo dvije minute prije tog zabrinjavajućeg incidenta postigao pogodak za konačnih 3-1. Nakon dodavanja Bayernovog debitanta Ismaela Saibarija, pucao je s ruba kaznenog prostora, a lopta se na putu prema golu odbila od protivničkog igrača i završila u mreži.

Bayern je poveo u 13. minuti pogotkom Luisa Díaza, dok je Leipzig početkom nastavka izjednačio preko Brajana Grude. Prednost bavarskoj momčadi u 58. minuti vratio je Nathaniel Brown, a Musiala je u završnici potvrdio pobjedu.

Musialina slabost nije bila jedini zdravstveni problem za Bayern na toj utakmici. Liječničku pomoć u drugom je poluvremenu zatražio i Kim Min-jae, koji je osjetio tegobe u bedrenom mišiću te je morao biti zamijenjen.