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Tko je ona? Crnokosa ljepotica prošetala Zadrom i postala glavna atrakcija špice

Tko je ona? Crnokosa ljepotica prošetala Zadrom i postala glavna atrakcija špice
Foto: Bojan Bogdanić/eZadar
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Blagdan Velike Gospe mnogi su u Zadru iskoristili za uživanje u pravom ljetnom danu. Grad je bio pun dobrog raspoloženja, a neradni dan mnogi su proveli uz kavu, druženje i lagane ljetne šetnje.

Naravno, posebnu pažnju privukle su i modne ljetne kombinacije – od ležernih izdanja do dotjeranih stylinga. Sve te trenutke ljetnog ugođaja u Zadru svojim je objektivom zabilježio fotograf Bojan Bogdanić za portal eZadar. 

15.8.2026.
18:16
Hot.hr
Bojan Bogdanić/eZadar
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