Tko je ona? Crnokosa ljepotica prošetala Zadrom i postala glavna atrakcija špice

Blagdan Velike Gospe mnogi su u Zadru iskoristili za uživanje u pravom ljetnom danu. Grad je bio pun dobrog raspoloženja, a neradni dan mnogi su proveli uz kavu, druženje i lagane ljetne šetnje.

Naravno, posebnu pažnju privukle su i modne ljetne kombinacije – od ležernih izdanja do dotjeranih stylinga. Sve te trenutke ljetnog ugođaja u Zadru svojim je objektivom zabilježio fotograf Bojan Bogdanić za portal eZadar.