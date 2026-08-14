'Nikada ne bih bila s navijačem Dinama': Sjećate se bivše misice? I danas očarava ljepotom

Ako se netko od prvog pojavljivanja u javnosti uspio urezati u pamćenje po svojoj ljepoti, onda je to Antea Valenta (38). Ova atraktivna Splićanka svojim prepoznatljivim crtama lica, linijom i šarmom jednostano plijeni pažnju gdje god se pojavi.

Iako je u javnosti nemamo priliku vidjeti često, Antea je itekako aktivna na društvenim mrežama. Tamo redovito objavljuje svoje fotografije i dokazuje da s godinama izgleda samo sve bolje, zbog čega i dalje s lakoćom prikuplja komplemente oduševljenih obožavatelja, a prati ju više od 30 tisuća ljudi.