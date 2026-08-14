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SPLITSKI ŠARM /

'Nikada ne bih bila s navijačem Dinama': Sjećate se bivše misice? I danas očarava ljepotom

'Nikada ne bih bila s navijačem Dinama': Sjećate se bivše misice? I danas očarava ljepotom
Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL
Antea Valenta javnosti je postala poznata nakon natjecanju na izboru ljepote, gdje je ponijela titulu Miss Universe Dalmacije. Nakon toga postala je i prva pratilja na nacionalnom izboru Miss Universe Hrvatske, gdje je osvojila i titulu Miss stila.
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Ako se netko od prvog pojavljivanja u javnosti uspio urezati u pamćenje po svojoj ljepoti, onda je to Antea Valenta (38). Ova atraktivna Splićanka svojim prepoznatljivim crtama lica, linijom i šarmom jednostano plijeni pažnju gdje god se pojavi.

Iako je u javnosti nemamo priliku vidjeti često, Antea je itekako aktivna na društvenim mrežama. Tamo redovito objavljuje svoje fotografije i dokazuje da s godinama izgleda samo sve bolje, zbog čega i dalje s lakoćom prikuplja komplemente oduševljenih obožavatelja, a prati ju više od 30 tisuća ljudi.

14.8.2026.
22:44
Hot.hr
Grgo Jelavic/PIXSELL
Miss Universe DalmacijeSplitLjepotica
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