Oni su čista radost na prvi pogled: Upoznajte preslatke patuljaste kuniće naših čitatelja

Nizozemski patuljasti kunić, poznat i kao patuljasti kunić, jedna je od najomiljenijih pasmina na svijetu. Svojim sićušnim, zbijenim tijelom, velikim znatiželjnim očima i kratkim ušima, ovi neodoljivi dugoušci zadržavaju izgled slatkog mladunčeta tijekom cijelog svog života. Odrasle jedinke teže svega od 0,5 do najviše 1,1 kilograma, što ih čini službeno najmanjom pasminom kunića na svijetu.

Iza ove minijaturne i krhke vanjštine skriva se iznenađujuće velika i kompleksna osobnost. Često ih se uspoređuje s malim mačkama jer su iznimno inteligentni, aktivni i neovisni. Ovi privrženi mališani itekako znaju pokazati karakter, a fizički kontakt i maženje najradije će inicirati sami, i to onda kada oni to požele.

Ipak, u njihovim malim srcima još uvijek kuca oprez divljih predaka. Zbog toga znaju biti plahi i uglavnom ne vole da ih se podiže ili drži u naručju. Njihova nježna građa i senzibilna narav traže puno strpljenja i pažnje, zbog čega su idealan izbor za mirnije domove i vlasnike koji će u potpunosti poštovati njihov osobni prostor.

Uživajte u predivnim fotografijama koje su nam poslali naši čitatelji i zavirite u svakodnevicu ovih prekrasnih, pametnih i šarmantnih kućnih ljubimaca koji svojim vlasnicima svakodnevno donose bezbroj razloga za osmijeh!