Bježali pred vatrenom stihijom kod Omiša: Dvorana postala utočište za evakuirane

Požar koji je u četvrtak navečer buknuo u Lokvi Rogoznici i tijekom noći se proširio prema Omišu prisilio je brojne mještane i turiste da napuste svoje domove i smještaj.

Dio evakuiranih noć je proveo u gradskoj sportskoj dvorani Ribnjak, dok su se vatrogasci cijelu noć borili s vatrom koja je zahvatila kuće, automobile i veliko područje iznad grada.

200 žarišnih točaka

Razmjere požara pokazuju i satelitske snimke. Sustav OroraTech prvu je detekciju zabilježio u 20.38 sati, a samo nešto više od tri sata poslije na širem području bilo je čak 200 žarišnih točaka.

Zbog ozljeda zadobivenih u požaru u KBC-u Split pomoć je pružena 36 osoba, od kojih je 14 hospitalizirano, a sedam ih je životno ugroženo.

Kako je izgledala noć u kojoj su mještani i turisti utočište pronašli u dvorani Ribnjak, pogledajte u galeriji.