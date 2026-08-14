Satelit snimio razmjere požara kod Omiša: U samo tri sata zabilježeno čak 200 žarišta

Veliki požar koji je u četvrtak navečer izbio na području Lokve Rogoznice, nedaleko od Omiša, tijekom noći je ostavio velik broj vidljivih žarišta. Satelitski sustav OroraTech zabilježio je stotine toplinskih anomalija na širem području požarišta, što pokazuje koliko se vatra brzo razvijala.

Prva satelitska detekcija zabilježena je u četvrtak u 20.38, a požar je tada registrirao satelit Meteosat-12. U sljedećih nekoliko sati broj detektiranih žarišta značajno je porastao.

Prema podacima OroraTecha, do 23.41 na zahvaćenom području formiran je klaster s čak 200 žarišnih točaka. Podaci pritom prikazuju razvoj požara u razdoblju od nešto više od tri sata, od prve detekcije u 20.38 do posljednje prikazane u 23.41.

Žarišta na širokom području

Karta satelitskog sustava pokazuje velik broj detektiranih točaka na širem području Lokve Rogoznice, između obale i zaleđa. Žarišta nisu bila ograničena samo na neposrednu blizinu mjesta izbijanja požara, već su zabilježena i prema Svinišću, Kučićima i Podašpilju.

Detekcije su se protezale i iznad obalnog područja u smjeru Mimica, dajući tako širu sliku područja na kojem je tijekom noći bila aktivna vatrena stihija.

OroraTech na svojim kartama prikazuje područje obuhvaćeno satelitskim detekcijama, no iz dostupnih podataka zasad nije moguće utvrditi kolika je ukupna površina zahvaćena požarom.

Sustav požare prati s pomoću satelitskih detekcija toplinskih anomalija, odnosno područja na kojima senzori registriraju neuobičajeno visoke temperature.

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