Ovako Omiš izgleda jutros: Sve je spaljeno, pogledajte izgorjele automobile i ogromnu štetu

Kod Omiša je u tijeku veliki požar koji je u četvrtak navečer izbio na području Lokve Rogoznice i tijekom noći se proširio prema gradu. Vatra je zahvatila kuće i automobile, a u najkritičnijim trenucima približila se na svega stotinjak metara od središta Omiša. Dio stanovnika i turista evakuiran je brodicama, dok su za evakuirane otvoreni prihvatni centri u Omišu, Dugom Ratu, Makarskoj i Splitu.

Prema najnovijem priopćenju Hrvatske vatrogasne zajednice, na požarištu je angažirano 286 vatrogasaca s 93 vozila, a dio snaga još je u dolasku. Oko 6 sati na požarište su upućena i četiri protupožarna zrakoplova Canadair CL-415.

Zbog ozljeda zadobivenih u sinoćnjem požaru u KBC-u Split medicinska pomoć pružena je ukupno 36 osoba. Nakon provedene medicinske obrade 14 pacijenata je hospitalizirano, dok su ostali otpušteni na kućnu njegu, javljaju iz KBC-a Split.

Sedam pacijenata nalazi se u jedinici intenzivnog liječenja te su životno ugroženi. Još troje pacijenata smješteno je u jedinici intenzivne skrbi, dok su ostali hospitalizirani na bolničkim odjelima.

Kod većine zbrinutih pacijenata riječ je o opeklinama, dok su ostali liječničku pomoć najčešće zatražili zbog respiratornih tegoba uzrokovanih izlaganjem dimu.

Jak vjetar i dalje otežava borbu s vatrom, no situacija neposredno iznad Omiša nešto je mirnija nego tijekom noći. Vatrogasci aktivno rade na zaustavljanju požara, a prema HVZ-u tijekom jutra bit će obavljena zamjena snaga te će se nastaviti s gašenjem. Glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković poručio je da je riječ o jednom od najtežih požara u povijesti Hrvatske.

Istodobno je izbio i novi požar na Pelješcu. Prema prvim informacijama, ondje zasad nisu ugroženi objekti, ali situaciju dodatno otežavaju jak vjetar i izrazito suho raslinje, pa su najavljene i zračne snage.

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