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FATALNI POGLED /

Zbog laži o godinama postala zvijezda: Zanosna Mila Kunis još uvijek ostavlja bez daha

Zbog laži o godinama postala zvijezda: Zanosna Mila Kunis još uvijek ostavlja bez daha
Foto: 20thCentFox Collection/Everett/Profimedia
Mila Kunis rođena je 1983. godine u Ukrajini. Kada je imala sedam godina, njezini su roditelji odlučili napustiti tadašnji Sovjetski Savez i s obitelji se preseliti u Los Angeles u potrazi za boljom budućnošću. Odrastanje u novoj sredini u početku joj je bilo izazovno jer uopće nije govorila engleski jezik, no brzo se prilagodila američkom načinu života.
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Priča o glumici Mili Kunis (43) započela je potezom koji bi mnoge stajao karijere i prije nego što je uopće počela. Kada se kao četrnaestogodišnjakinja pojavila na audiciji za seriju koja će je proslaviti, bez razmišljanja je slagala producentima o svojim godinama, uvjerena da je to jedini način da osigura ulogu života. Taj riskantan potez ne samo da joj je otvorio vrata Hollywooda, već je lansirao nevjerojatnu karijeru djevojke koja je u Ameriku stigla bez znanja ijedne riječi engleskog jezika.

Tijekom desetljeća pod reflektorima, Mila se transformirala iz simpatične tinejdžerke s malih ekrana u jednu od najatraktivnijih i najtraženijih glumica svijeta. Iza njezinog prepoznatljivog pogleda i zaraznog osmijeha krije se nevjerojatno uzbudljiv privatni, ali i poslovni život.

14.8.2026.
7:10
Hot.hr
profimedia
Mila KunisRođendanTransformacija
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