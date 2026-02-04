FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
BEZ SRAMA /

Slavna glumica (59) dokazala da godine nisu prepreka: Pozirala u seksi izdanju

Slavna glumica (59) dokazala da godine nisu prepreka: Pozirala u seksi izdanju
Foto: Blayzenphotos/backgrid/backgrid Usa/profimedia
Halle Berry (59) jedna je od najpoznatijih američkih glumica i jedina Afroamerikanka koja je osvojila Oscara za glavnu žensku ulogu.
1 /24
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Glumica Halle Berry (59) još jednom je dokazala da godine nisu prepreka samopouzdanju ni senzualnosti. U intervjuu za The Cut otvoreno je progovorila o menopauzi, promjenama kroz koje prolazi njezino tijelo i novom odnosu prema vlastitoj ženstvenosti. Povodom razgovora pozirala je u seksi izdanju, bez skrivanja tijela koje se mijenja, te poslala snažnu poruku ženama diljem svijeta koju možete vidjeti OVDJE. U nastavku pogledajte upečatljiva i elegantna izdanja glumice. 

4.2.2026.
19:27
Hot.hr
Planet Photos/planet/profimedia
Halle BerryGodine
Najnovije
Najgledanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Pogledaj još galerija
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
BEZ SRAMA /
Slavna glumica (59) dokazala da godine nisu prepreka: Pozirala u seksi izdanju