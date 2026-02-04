Nisu medalje bile u fokusu: Jedan detalj na rukometašima obilježio povratak rodnom mjestu

Nakon velikog dočeka u Zagrebu, slavlje hrvatskih rukometnih reprezentativaca nastavilo se u njihovim rodnim sredinama. Dok su pojedini igrači otišli prema Zadru, Rijeci i Brckovljanima poseban interes izazvao je povratak četvorice reprezentativaca u Ljubuški – grad koji je dao izniman doprinos hrvatskoj rukometnoj reprezentaciji.

Matej Mandić, David Mandić, Ivano Pavlović i Diano Ćeško, svi ponikli u RK Izviđač Agram, vratili su se u sredinu u kojoj su započeli rukometni put. Prilikom dočeka pažnju je privukao detalj koji su mnogi primijetili – igrači su se pojavili u trenirkama svog matičnog kluba, čime su jasno pokazali povezanost s Ljubuškim i klubom u kojem su stasali.

Grad Ljubuški i RK Izviđač Agram organizirali su službeni doček u Gradskoj sportskoj dvorani Osnovne škole Marka Marulića. Doček je upriličen u čast četvorice rukometaša koji su sudjelovali u osvajanju brončane medalje na Europskom prvenstvu u Danskoj, što je jedan od najvećih uspjeha hrvatskog rukometa u posljednjim godinama.

Gradonačelnik Ljubuškog Vedran Markotić istaknuo je kako je grad ponosan na svoje sugrađane te naglasio važnost njihova uspjeha za promociju Ljubuškog i rukometa u regiji. Posebno je zahvalio obiteljima igrača i RK Izviđač Agram, koji godinama ulaže u rad s mladima.

Trener Izviđača Ivan Džolić naglasio je da je cijeli klub ponosan na bivše igrače, istaknuvši da je njihov uspjeh potvrda dugogodišnjeg sustavnog rada i kvalitete škole rukometa u Ljubuškom.

Uoči dočeka, u gradu je sve bilo spremno za dolazak reprezentativaca od organizacije prostora do poruka podrške koje su pripremili najmlađi. Doček u Ljubuškom još je jednom potvrdio koliko ovaj grad ima snažnu rukometnu tradiciju i koliko su uspjesi njegovih sportaša važni lokalnoj zajednici.

