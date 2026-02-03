Neviđeni kadrovi s dočeka rukometaša: O ovim prizorima će se danima pričati...

Na Trgu bana Josipa Jelačića u Zagrebu okupilo se više desetaka tisuća navijača kako bi pozdravili hrvatsku rukometnu reprezentaciju, osvajače brončane medalje na Europskom prvenstvu održanom u Danskoj, Norveškoj i Švedskoj. RTL je jedini imao dron na dočeku brončanih rukometaša, pa u galeriji možete vidjeti pogled na doček iz jedinstvene, drugačije perspektive - iz zraka.

Inače, brončani rukometaši su se na pozornici u ponedjeljak pojavili oko 18.40 sati, predvođeni izbornikom Dagurom Sigurdssonom. Svaki izlazak igrača bio je popraćen glasnim ovacijama, dok je vrhunac euforije nastao u trenutku kada je kapetan Ivan Martinović podignuo pehar za treće mjesto.

"Ovo je nešto nevjerojatno. Na istom ovom mjestu bili smo i prošle godine i tada smo poželjeli da se ovakav trenutak ponovi. Radili smo naporno kako bismo dokazali da prošlogodišnji uspjeh nije bio slučajan. Ova medalja pripada i našim navijačima“, poručio je Martinović. Jedan od junaka utakmice za broncu, David Mandić, istaknuo je kako je presretan te da bi, unatoč brojnim ozljedama, imao snage odigrati još dvije utakmice.

"Mi smo ratnici, pravi gladijatori“, rekao je Mandić, na čijem su se licu vidjeli tragovi borbe iz susreta s Islandom.

Okupljenima se kratko obratio i izbornik Sigurdsson zahvalivši navijačima na podršci, podsjetivši da su i prošle godine zajedno slavili na istom mjestu. Nakon njega na pozornicu je stigao Marko Perković Thompson, koji je izveo pjesmu „Ako ne znaš šta je bilo“, često povezivanu s rukometnom reprezentacijom.

"Donijeli ste nam veliku sreću. Za mene ste vi hrvatski vitezovi – i u pobjedama i u porazima, bez obzira na sve što se događalo oko vas“, rekao je Thompson, a zatim otpjevao niz svojih poznatih pjesama, među kojima su "Moj Ivane“, "Ravnoteža“, "Geni kameni“ i "Lijepa li si“. Istodobno su se na velikom video-zidu prikazivali trenuci s utakmica hrvatske reprezentacije na prvenstvu.

Središnji gradski trg počeo se puniti već u ranim poslijepodnevnim satima. Navijači su pristizali iz svih krajeva Hrvatske noseći zastave i transparente, dok su atmosferu prije dolaska rukometaša dodatno podizali Zaprešić Boysi i Hrvatske ruže.

Hrvatska je brončanu medalju osigurala u nedjelju pobjedom protiv Islanda u Herningu. Iako je Grad Zagreb započeo pripreme za doček, nije pristao na nastup Marka Perkovića Thompsona na Trgu, zbog čega je Hrvatski rukometni savez u jednom trenutku odlučio odustati od organizacije dočeka. Situacija se promijenila u ponedjeljak, kada se uključila Vlada Republike Hrvatske te je u suradnji s HRS-om ipak organiziran svečani doček na glavnom zagrebačkom trgu.

