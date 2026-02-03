Najbolji hrvatski rukometaš ikad: 'Dečki su pobijedili i EHF, a politika me ne zanima'

Hrvatska muška rukometna reprezentacija i drugu godinu zaredom osvojila je medalju na velikom natjecanju. Nakon srebra sa Svjetskog prvenstva u Hrvatskoj, izabranici Dagura Sigurdssona ostvarili su kontinuitet s broncom na Europskom prvenstvu u Švedskoj i Danskoj. Najbolji hrvatski rukometaš svih vremena Patrik Pako Ćavar u razgovoru za Net.hr nudi svoje viđenje golemog uspjeha hrvatske rukometne reprezentacije. Za Ćavara, ova medalja nije samo sportski uspjeh nego trijumf karaktera, mentalne snage i pobjeda izborena u inat svim nedaćama koje su pratile Sigurdssonove izabranike tijekom turnira.

Foto: Igor Kralj/pixsell

"Moram ovo reći. Dakle, ne pijem alkohol, ali kad naši budu igrali sljedeću neku važnu utakmicu dobro ću se napiti ili ću uzeti nešto za smirenje. Da sve izdržim. Ovo je bila jedna partija protiv Islanda, ispit živaca, predifarktno stanje. Bilo ih je takvih na prvenstvu. Očekivao sam i nadao se medalji, ali put do nje je bio iznimno težak i s puno peripetija svega, ali tako je uvijek. Put do uspjeha nije ni malo lagan. Nije bio mojoj generaciji, nije ni ovoj, neće biti ni budućim generacijama", govori Patrik Pako Ćavar u šali.

Foto: Igor Kralj/pixsell

Kontinuitet uspjeha

Ćavar ističe kako ova bronca ima posebnu težinu, možda čak i veću od spomenutog srebra. No, prije nego što prijeđemo na glavnu temu našeg razgovora, je li se Patrik Ćavar vratio u doba kad je on osvajao medalje za Hrvatsku?

"Jesam li se vratio u doba kad sam ja osvajao medalje? Iskreno, ne znam, ali znam da je ovo trijumf jedne generacije koja prkosi svim zakonitostima i svim nedaćama. I svaka im čast na tome. Čestitke i njima, čestitike i navijačima koji su bili sjajni. Jako je bitna stvar da smo nastavili kontinuitet. Znate, nastaviti kontinuitet, osvojiti back to back medalju na velikim natjecanjima, pogotovo osvojiti medalju na Europskom prvenstvu koje je najteže rukometno natjecanje na svijetu, teže je nego osvojiti srebro na Svjetskom prvenstvu, iako je jako teško osvojiti srebro na SP-u. Medalja je medalja, velika stvar bez obzira na sjaj. U nju je uloženo jako puno truda i odricanja", priča Patrik Ćavar i nastavlja:

Gledao sam i slušao izjave naših igrača. Borili su se oni i van terena, ali i protiv zamjene termina u hotelu, loše hrane i spavanja po autobusu. Svašta su naši rukometni heroji prolazili, peripetije koje nemaju veze s rukometom, sve ono što je Sigurdsson rekao i na što je ukazao, razotkrio prije borbe za treće mjesto, ozljede i sve što nas je pratilo. Borili su se naši i protiv EHF-a. Sve smo mi to uspjeli pobijediti, izdignuti se iznad toga.

Foto: Igor Kralj/pixsell

"Želim reći još jednu stvar. Dakle, ova euro bronca ima istu važnost kao i srebro, možda i jače jer smo prošle godine igrali pred domaćim gledalištem", objašnjava Ćavar.

Okolnosti pod kojima je ova medalja osvojena bile su neusporedivo teže, a pobjeda nad Islandom u borbi za treće mjesto bila je kruna turnira prepunog iskušenja. Utakmica za broncu protiv Islanda bila je pravi ispit živaca.

"U vodstvu smo bili cijelu utakmicu, ali nikada nismo mogli biti mirni. Nakon što smo poveli sa šest razlike, pomislili smo da je gotovo, međutim, Islanđani su se vraćali, vraćali i vraćali. Došli su na dva gola zaostatka, ali ipak smo uspjeli pobijediti. Svaka čast našima", prisjetio se Ćavar dramatične završnice.

Foto: Igor Kralj/pixsell

Borba na terenu i izvan njega

Ono što ovaj uspjeh čini još većim su nevjerojatne okolnosti i organizacijski propusti s kojima su se naši reprezentativci suočavali od prvog dana prvenstva. Ćavar naglašava kako su se igrači borili ne samo protiv rukometnih velesila, već i protiv čitavog niza problema izvan terena.

Foto: Igor Kralj/pixsell

"Gledao sam i slušao izjave naših igrača. Borili su se oni i van terena, ali i protiv zamjene termina u hotelu, loše hrane i spavanja po autobusu. Svašta su naši rukometni heroji prolazili, peripetije koje nemaju veze s rukometom, sve ono što je Sigurdsson rekao i na što je ukazao, razotkrio prije borbe za treće mjesto, ozljede i sve što nas je pratilo. Sve smo mi to uspjeli pobijediti, izdignuti se iznad toga i u tijesnom susretu pobijedili Island koji je odigrao jako dobro prvenstvo", navodi Ćavar.

Negostoljubivost domaćina, brojne ozljede i neprijateljski nastrojena publika koja je gotovo čitavu utakmicu za broncu navijala protiv Hrvatske samo su dio peripetija koje su naši dečki morali prebroditi.

"To je još jedno priznanje našim igračima koji su pokazali i mentalnu snagu da sve te nedaće prebrode. Vidjeli smo sve što se događalo s organizacijom, s rasporedom utakmica, što su sve naši rukometaši prošli, spavali na putu iz Malmoa u Herning po podu u autobusu. Borili su se oni i protiv EHF-a i protiv zamjene hotela i činjenice da smo bili smješteni 40 km od herninga, loše hrane, spomenutog spavanja u autobusu. "

Foto: Igor Kralj/pixsell

Trijumf mentalne snage i hrvatskog inata

Ostaviti iza sebe rukometne gigante poput Francuske, Španjolske i Švedske samo po sebi je ogroman uspjeh, a učiniti to uz sve spomenute prepreke graniči s nevjerojatnim. Ova pobjeda, stoga, nije samo medalja. Ona je, kako kaže Ćavar, "trijumf na inat" svim propustima i lošem tretmanu organizatora. Upravo su te nedaće dodatno ojačale momčad i pokazale nevjerojatnu mentalnu čvrstinu koja ih je na kraju i dovela do postolja.

A kako Ćavar komentira situaciju koja je nastala oko dočeka bronačnih rukometaša na Trgu bana Josipa Jelačića?

"Ne bih to komentirao, previše je tu politike".

Uspjeh na Europskom prvenstvu još je jednom dokazao da je Hrvatska, unatoč svim izazovima, nezaobilazna sila u svijetu rukometa. Ova generacija igrača pokazala je da se, osim srcem na terenu, pobjede mogu ostvariti i prkosom i zajedništvom kada se čini da je sve protiv njih.

