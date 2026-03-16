'Preporučio bih Garciji da kad pravi sastav za sljedeću utakmicu prvo napiše Livaja i onda složi sve'

Dinamo je u 26. kolu SHNL-a nastavio s pobjedama, Hajduk se vratio pobjedama, ali situacija u prvenstvu je prilično jasna. Zagrebački plavi imaju i dalje +10 u odnosu na drugoplasirane Bijele. Rijeka je treća sa 10 bodova manje od Hajduka. Do kraja prvenstva ima još devet kola. Međutim, istup kapetana Hajduka Marka Livaje, nakon što je postigao svoj 100. pogodak za Hajduk protiv Lokomotive, snažno je odjeknuo i zasjenio sve što se događalo u 26. kolu.

Izjave poput: "Ova sezona je razočaranje“, "Zbog nečije pogreške pauzirao sam dva mjeseca umjesto dva tjedna“ i "Gonzalo García ima svoj stil, ali ja razmišljam drugačije“ izazvale su veliku buru na Stadion Poljud i odjeknule u sportskoj hrvatskoj javnosti i medijima. U ekskluzivnom razgovoru za Net.hr, legendarni bivši hrvatski napadač i današnji trener ŽNK Osijek Robert Špehar analizira stanje u SuperSport HNL-u. Bez zadrške komentira Dinamovu dominaciju, secira duboke probleme Hajduka te izražava zabrinutost za sudbinu svog Osijeka u grčevitoj borbi za ostanak. Špeharova analiza otkriva da, iako se prvak praktički zna, prava drama u hrvatskom nogometu tek slijedi.

'Dinamo mirno plovi, a Hajduk je sam kriv za zaostatak'

Prema Špeharovim riječima, utrka za naslov prvaka već je odlučena. Dinamo, s deset bodova prednosti, u potpunosti kontrolira situaciju, a izlazak iz europskih natjecanja samo im je olakšao put prema novoj tituli.

"Prvenstvo se razvilo u tom smjeru da je dosta jasno tko će najvjerojatnije biti, naravno nije sigurno, ali tko će biti, tko bi trebao biti prvak. Najveći favorit je, naravno, Dinamo koji biježi Hajduku 10 bodova. Ta prednost je teško dostižna, pogotovo jer su sada potpuno koncentrirani na prvenstvo, a realno je najkvalitetniji, s najvećim rosterom. Možemo reći da je prvenstvo polako riješeno. Drugo mjesto čvrsto drži Hajduk koji ima tu komociju u odnosu na Rijeku. Hajduk ima dovoljnu kvalitetu zadržati drugu poziciju. Treće mjesto drži Rijeka koja nije sigurna za treću poziciju. Vidimo da su Riječani u ovom kolu odmarali neke igrače, pritoritet im je Europa, ali realno male su šanse da Rijeka prođe u četvrtfinale Konferencijske lige. Međutim, Rijeka kad se u potpunosti bude fokusirala na SHNL, znamo da Rijeka cijelu sezonu igra na tri kolosjeka, Rijeka će biti još bolja i bit će tu borbe za treću poziciju", ističe Špehar.

'Osijeku slijedi nevjerojatno težak raspored'

Borba za opstanak?

"Moj Osijek i Vukovar se bore za ostanak u ligi. Nažalost, moj Osijek je propustio šansu da se odlijepi na šest bodova od Vukovara. Ostalo je još četiri boda. Nije nedostižno, do kraja je još dosta bodova u igri. Osijek mora biti jako jako dobar i koncentriran do kraja uzeti bodove, jer Vukovar ako osvoji još koji bod, ako se približi do onog zadnjeg meča, do zadnje utakmice Vukovara i Osijeka na Gradskom vrtu, Vukovar može Osijek i preskočiti, a to bi bilo jako nezgodno za Osijek i Osijek do te utakmice bi trebao napraviti razliku. Obzirom na raspored koji Osijek ima, zaista je šteta što nije pobijedio Goricu i odmakao se, jer slijedi mu nevjerojatan težak raspored. U sljedećih pet kola Osijek ima četiri teška gostovanja. Vukovar je zadnjih par kola u vidnom padu i što se tiče igra i skupljanja bodova. Vidi se da im taj naboj koji su imali cijelo vrijeme u prvenstvu, da im polako pada. Razumljivo, Vukovar nema tu širinu i roster. Igraju stalno, u biti, isti igrači koji se jednostavno u jednom trenutku moraju ispuhati."

Robert Špehar za neizvjesnost u prvenstvu najviše krivi Hajduk. Smatra da su Splićani propustili ogromnu priliku iskoristiti Dinamove kikseve i europski umor.

"Iznenađujuće je da već u ožujku govorimo da je prvenstvo gotovo, a za to je najviše zaslužan Hajduk. Dinamo je imao svojih kikseva, nije neprikosnoveno koračao kroz sezonu, bio je jako opterećen Europom. No, Hajduk je jednostavno imao previše oscilacija, previše neshvatljivih grešaka, kao i prošlih sezona. I prošle sezone su imali šansu za naslov, ali pali su. Niti ove sezone očito za Hajduk nema ništa od prvenstva", oštar je bio Špehar.

Dodaje kako Hajduk ni ove godine nije pokazao moć i snagu potrebnu za juriš na titulu, koju navijači čekaju već dvadeset i jednu godinu.

"To što se događa u Hajduku, nažalost po navijače Hajduka, već je kronično. Hajduk je veliki klub, a već 21 godinu čekaju titulu. Kako stvari stoje, morat će čekati još. Očigledno u Hajduku nešto ne štima, nešto nije dobro, kad jedan takav klub zaostaje deset bodova za Dinamom koji, ponavljam, nije pobjeđivao sve redom već je i on znao kiksati u SHNL-u. I dalje Dinamo ima +10 u odnosu na Hajduk, hladno, ležerno. Veliki je problem u Hajduku. Rijeka je u polufinalu Kupa, u osmini finala Konferencijske lige, a Hajduk nema nigdje. Da, nešto ne štima".

Neshvatljiv odnos Garcíje prema Livaji

Kao ključni problem Hajduka, Špehar vidi odnos trenera Garcíje prema kapetanu i najboljem igraču Marku Livaji. Smatra apsurdnim da trener u momčadi koja zaostaje deset bodova ne može pronaći mjesto za igrača koji je nosio momčad cijele sezone.

"Neshvatljivo mi je da se brani teza, to Garcia ne može obraniti, kako se za Livaju ne može pronaći mjesto u ekipi koja zaostaje 10 bodova za Dinamom u prvenstvu. Da je Hajduk prvi, da ta njegova teza pije vodu, onda u redu, stavi Livaju na klupu, rezultat ti brani potez, ali imaš rezultat koji sve opravdava. Mislim da u takvoj situaciji Livaja ne bi niti A rekao, nego bi ulazio sa žarom i rekao idemo osvojiti prvenstvo. Marko Livaja jednostavno previše voli Hajduk. Ali, Hajduk zaostaje deset bodova s igrom koja nikako nije sjajna. Vidjeli smo i protiv Lokomotive kako Hajduk jednostavno ne zna iskontrolirati utakmicu do kraja. Ne, nije mi jasno da Garcia ne može pronaći taktiku uklopiti jednog majstora nogometa Livaju. Ne samo zbog starih zasluga, nego Livaja zabije gol i Lokomotivi, on ga namjesti i 90 posto pridonese osvajanju tri boda, a i dalje nije siguran za iduću utakmicu da li će biti u sastavu. To je nevjerojatno. Ovo što je Livaja rekao o ozljedi, ne bi u to htio ulaziti. Događalo se i prije, govorim to iz igračkog iskustva, da se ozljeda zakomplicira. No, gledajte jednu stvar. Svaki igrač je ljut kad ne igra. Imao on 17. ili 35. Svi mi volimo igrati i početi u prvih 11. Kad igraču postane svejedno, onda je vrijeme da se okače kopačke od klin".

Robert Špehar nudi i izravan savjet urugvajskom stručnjaku...

"Preporučio bih Garciji da kad pravi sastav za sljedeću utakmicu, prvo napiše 'Livaja' i onda okolo složi sve ostale igrače. Sve drugo je promašeno dok god momčad ima ovoliki zaostatak za Dinamom."

Dion Drena Beljo, napadač Dinama, Slaven Belupu je u 17 minuta zabio hat trick. Sad je ukupno na 23 gola za Dinamo u svim natjecanjima ove sezone. U SHNL-u je na 17 bodova.

"Statisika za napadača govori sve. Kad napadač ima statistiku, onda svaka priča o tom napadaču završava. Za svaku sumnju nema mjesta i svaku sumnju se treba staviti pod tepih. Rasprave da li Dinamu treba brži napadač, napadač koji više otvara prostor za druge igrače itd, sve to sad prestaje. Čovjek zabija golove, vrlo je važan u napadu. Vidjelo se protiv Slaven Belupa koliko jedan Josip Mišić znači za Dinamo. Dinamo se dosta dugo mučio u kreiranju igre, u kreiranju šansi. Slaven Belupo je poveo, bio dobar, ali jedna nesmotrena pogreška, penal, sve je okrenulo. Dinamo je zaslužio preokret, od prve je minute bio dominantan, ali jednostavno nije mogao iskreirati dovoljno šansi i zabiti gol. I onda penal prelomi utakmicu gdje je Dinamo naplatio svoju igru do tog penala i procurilo je sve. Drago mi je za Belju. On je pravi klasični napadač sa svojim vrlinama i manama. Dokle god napadač zabija, on je taj, on je broj devet i tu nema nikakve priče. I priče oko Belje u reprezentaciji. Podržavam Dalića da najozbiljnije razmišlja da Beljo bude u avionu na SP", zaključio je Robert Špehar.

REZULTATI 26. KOLA:

Petak:

Varaždin - Vukovar 1991 2-0 (Škaričić 42, Latković 75)

Subota:

Osijek - Gorica 0-0

Dinamo - Slaven Belupo 4-2 (Beljo 64-11m, 74, 81, Vidović 72/Grgić 36, Mažar 85)

Nedjelja:

Hajduk - Lokomotiva 2-1 (Livaja 22, Rebić 33/Sabra 62)

Rijeka - Istra 1961 0-2 (Prevljak 2, Frederiksen 9)

