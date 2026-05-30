Sve je spremno za spektakularni FNC 31 koji ruši sve rekorde! Piše se povijest: 'Idemo u rat'

Sve je spremno za sudar divova na FNC 31 event. Beogradska Štark Arena ponovno će postati epicentar europske borilačke scene, a Fight Nation Championship (FNC), najbrže rastuća MMA organizacija na Starom kontinentu, donosi u subotu navečer svoju do sada najimpresivniju i najjaču priredbu. Platforma Voyo prenosi event od 19.30, ali zbog ogromnog interesa preporučuje se pretplatnicima da se na platformu Voyo prijave u 16.00 sati, gdje je FNC team u suradnji s platformom Voyo spremio specijalan sadržaj za sve korisnike platforme Voyo i fanove FNC-a. Prijenos na platformi Voyo pratit će desetci tisuća gledatelja, pa je preporuka da se na Voyo prijavite ranije.

UŽIVO

Main Card

Glavni meč večeri: Đani Barbir (HRV) - Aleksandar Ilić (SRB) - Borba za titulu srednje kategorije

Sunaslovna borba: Darko Stošić (SRB) - Greg Hardy (SAD) - Teška kategorija

Kamil Kraska (POLJ) - Ivica Trušček (HRV) - Borba za titulu velter kategorije

Marko Bojković (SRB) - Piotr Niedzielski (POLJ) - Catchweight (73 kg)

Vaso Bakočević (CG) - Hrvoje Sep (HRV) - Catchweight (80 kg)

Tomislav Spahović (BIH) - Valeri Atanasov (BUG) - Poluteška kategorija

Dorobshokh Nabotov (TADŽ) - Michal Figlak (POLJ) - Laka kategorija

Stanislav Krofak (HRV) - Aleksandar Janković (SRB) - Catchweight (80 kg)

Igor Cavalcanti (BRA) - Marek Jakimowicz (POLJ) - Catchweight (81 kg)

Uvodne borbe:

Dalibor Dragojević (CG) - Khanbulat Irisbiev (SRB) - Velter kategorija

Luka Pisarić (SRB) - Iago Silva (BRA) - Bantam kategorija

U zraku se osjeća napetost koja nadilazi sportsko nadmetanje; ovo će biti noć osobnih obračuna, potvrđivanja dominacije i ispisivanja novih stranica regionalne MMA povijesti. Od krunskog meča za titulu u srednjoj kategoriji, koji je kulminacija petogodišnjeg rivalstva, do okršaja teškaških divova i sudara potpuno različitih borilačkih filozofija, FNC 31 nudi program koji jamči spektakl. Interes publike je rekordan, a atmosfera koja se sprema prijeti probiti sve decibelske granice. Sve je spremno za noć koja će se dugo pamtiti.

Osobni rat Barbira i 'Jokera' za krunu srednje kategorije

Ulog u glavnoj borbi večeri veći je od samog FNC-ovog pojasa prvaka srednje kategorije. Ovo je osobni rat između dva borca koji predstavljaju dva različita pola regionalne scene, aktualnog prvaka Đanija Barbira i izazivača, domaće zvijezde Aleksandra "Jokera" Ilića. Njihov sukob tinja već pet godina, još od samih početaka FNC-a, kada se Barbir tek probijao, a Ilić bio etablirana zvijezda poljskog KSW-a. Mladi borac iz zagrebačkog American Top Teama tada je u medijima prozvao Ilića, što srpskom borcu nimalo nije dobro sjelo. Godine su prolazile, a netrpeljivost je rasla, potpaljivana medijskim prepucavanjima koja su stvorila narativ s najvećim nabojem u povijesti organizacije.

Sve je ponovno kulminiralo u Zagrebu, kada je Ilić gostovao u Podcast Inkubatoru, a Barbir upao u studio i verbalno ga izazvao na meč. Nakon toga više nije bilo lijepih riječi, iako su se nakratko sastali, pružili ruke i dogovorili sparing, no primirje je bilo kratkog vijeka. U međuvremenu, Barbir je osvojio FNC pojas, pokušao izboriti ugovor s UFC-om preko Dana White's Contender Seriesa gdje je poražen, dok je Ilić zaredao tri impresivne pobjede nokautom. Sada, nakon pet godina, napokon će riješiti svoje račune u kavezu...

Za Barbira je ovo ultimativni test. Pobjeda na neprijateljskom terenu, pred tisućama navijača koji će zdušno biti protiv njega, značila bi definitivnu potvrdu njegove dominacije. "Gostujući teren mi nije pritisak. To pozitivno utječe na mene", hladnokrvno je poručio prvak, pokazujući mentalnu čvrstinu. Na napetom sučeljavanju nakon vaganja, bio je kratak i samouvjeren: "Pojas je samo u posjetu Beogradu. On je star i potrošen, a mi pojas vraćamo natrag u Zagreb".

S druge strane stoji Ilić, prekaljeni veteran i jedan od najpopularnijih boraca s ovih prostora. Na konferenciji za medije u srijedu nije štedio riječi, dodatno podižući tenzije.

"Čuo sam da su Đanija u vrtiću zvali Đani Cro Cop. Kakve su to gluposti!? Njega su s tri godine zvali Cro Cop. Pa to je glupost, Cro Copovo ime se ne smije tako koristiti", ispalio je Ilić.

Nakon vaganja, otkrio je da ga je Barbir navodno uvrijedio.

"Objasnio sam mu neke stvari. Nazvao je moju publiku pacijentima i rekao da nas treba išamarati, pa ćemo sutra vidjeti tko će koga ošamariti. Pojas ostaje u Beogradu, to sam obećao nekome koga volim najviše na svijetu. Tata donosi pojas kući", izjavio je Ilić.

Očekuje da će Barbir pokušati iskoristiti svoje hrvačke vještine.

"Protiv mene nitko ne želi razmjenu. Što se mene tiče, borba će biti na nogama, morat će se namučiti i drago mi je da svi podcjenjuju moje hrvanje".

Beograd čeka kaos, a ova dva borca spremna su ga isporučiti.

Povratak teškaških topova

Sunaslovna borba večeri donosi pravu poslasticu za ljubitelje teške kategorije. Domaći miljenik Darko "The Hammer" Stošić križa rukavice s jednim od najkontroverznijih, ali i fizički najimpresivnijih boraca koji su kročili u FNC-ov kavez, bivšom UFC zvijezdom i NFL teškašem Gregom Hardyjem.

Stošićev povratak u beogradsku Arenu sam je po sebi događaj. Prošle godine je upravo na ovom mjestu priredio borbu za pamćenje kada je, nakon što je bio ozbiljno uzdrman, ustao i preokrenuo meč, izazvavši erupciju oduševljenja. "Kamp je odlično prošao, proveo sam dva mjeseca u Zagrebu kao i obično. Osjećam se super i vjerujem da su ovo najbolje pripreme do sada. Bit će ovo jedna od boljih mojih borbi", samouvjereno je najavio Stošić.

Njegov protivnik, Greg Hardy, figura je koja izaziva podijeljena mišljenja. Njegova MMA karijera obilježena je kontroverzama, od diskvalifikacije zbog ilegalnog udarca do poništene pobjede zbog korištenja pumpice za astmu između rundi, no njegove atletske sposobnosti nitko ne može osporiti. Njegov dolazak dokaz je rastućeg ugleda FNC-a na globalnoj sceni. Hardy je svjestan vatrene atmosfere.

"Pratim FNC otkad sam potpisao. Navijači su odlični, žele dobre mečeve, krv, pravi MMA i to mi se sviđa. Pružit ćemo šou", poručio je Amerikanac, koji je na vaganju priznao da je imao težak put do Beograda.

"Drago mi je što se borim protiv legende poput njega. Sutra idemo u rat". Stošić mu je na to spremno odgovorio, na engleskom kako bi ga razumio: "Ako je on princ rata, onda ću mu i dati rat".

Ovaj sraz snage i iskustva obećava eksploziju od prve sekunde.

Olimpijski boksač Sep protiv veterana Bakočevića

Jedan od mečeva koji privlači možda i najviše pažnje zbog sudara svjetova jest onaj između hrvatskog boksačkog olimpijca Hrvoja Sepa i crnogorskog MMA veterana Vase Bakočevića. Sep, poznat po tehničkoj potkovanosti i boksačkoj školovanosti, ulazi u kavez po MMA pravilima što je samo po sebi hrabar potez za njegov debi. No, daleko od toga da je početnik. Osim što je jedan od najboljih amaterskih boksača koje je Hrvatska imala, natjecao se i u jiu-jitsuu gdje je bio srebrni na prvenstvu Hrvatske. Pripreme je odradio u zagrebačkom American Top Teamu.

"Treniram dva puta dnevno. Kad pogledam borce koji tamo treniraju, stvarno je to jedan visok nivo. Jednostavno radim svoje što trebam raditi. Posvećen sam tome", kazao je Sep u podcastu Net.hr Maksanov korner.

Odnos s Bakočevićem, borcem s gotovo 70 profesionalnih mečeva, napet je godinama. Sep ne skriva da mu se ne sviđa način na koji njegov protivnik promovira mečeve, iako ga kao borca iznimno poštuje. "To što Vaso Bakočević radi iritira veliku većinu ljudi. Ali, on to radi svjesno. Prečesto to ode predaleko i van okvira nekog sporta ili normalnog života", objasnio je Sep svoj stav, dodavši: "Ali, što se tiče njegovih borilačkih kvaliteta, to je jedna potpuno druga priča. On definitivno moje poštovanje ima u borilačkom smislu, zato što ne volim podcijeniti nikoga."

Legenda 'Terror' u pohodu na pojas, mladi lavovi na ispitu

Ostatak programa jednako je impresivan. Ikona hrvatske i regionalne scene, neuništivi Ivica "Terror" Trušček, u svojoj 86. profesionalnoj borbi napada pojas u velter kategoriji protiv opasnog poljskog prvaka Kamila Kraske. Za Truščeka je ovo, kako je i sam priznao, kruna karijere.

"Ovo mi je drugi najteži meč u životu! Nakon Islama (Makhacheva) ovo je drugi najbolji borac s kojim ću biti zatvoren u kavezu. Vjerojatno će mi ovo biti i teži meč jer je Kraska sada gotov borac", rekao je legendarni "Terror".

Mlada srpska zvijezda Marko "Skull Crusher" Bojković stoji pred najozbiljnijim ispitom dosadašnje karijere protiv iskusnog Poljaka Piotra Niedzielskog, a tu je i dugo kuhani okršaj između Stanislava Krofaka i Aleksandra Jankovića. FNC misli i na budućnost, pa će priliku dobiti i neporaženi borci poput Dalibora Dragojevića i Khanbulata Irisbieva.

Put koji je FNC prešao u posljednjih nekoliko godina je fenomenalan, od male dvorane do punjenja najvećih arena. "Ovogodišnji 'gate' (prihod od ulaznica) je najveći do sada. Karata ima samo još za sektor 400", otkrio je čelnik FNC-a Dražen Forgač, koji je ponovno zapalio maštu fanova izjavom o povratku Mirka Cro Copa:

"Sprema se, zvao sam ga i rekao je da vježba high-kickove. Šanse da se vrati su realne."

Sve je spremno za noć koja će odjeknuti borilačkom Europom. Beograd će u subotu biti neprikosnovena prijestolnica slobodne borbe. Prijenos programa dostupan je od 19:30 sati putem platforme VOYO.