Redsi smijenili Arena Slota: Presudila mu sezona bez trofeja i rekordna potrošnja

Engleski prvoligaš Liverpool potvrdio je kako je raskinuo ugovor s nizozemskim nogometnim stručnjakom Arneom Slotom.

Slot je u Liverpool stigao 2024. kao zamjena za legendarnog Jürgena Kloppa te je odmah u prvoj sezoni podigao trofej Premier lige. No, ove je sezone Liverpool unatoč rekordnoj potrošnji od gotovo pola milijarde eura završio prvenstvo na petom mjestu, dok je u Ligi prvaka završio svoj put u četvrtfinalu. U FA kupu su ispali u istoj fazi, dok ih je iz Liga kupa izbacio Crystal Palace, protiv kojeg su izgubili i Superkup, odnosno Community Shield.

"Da je ovo bila teška odluka za nas kao klub, to je jasno samo po sebi. Doprinos koji je Arne dao Liverpoolu u vremenu koje je proveo s nama bio je značajan, smislen i – najvažnije za navijače i za nas – uspješan. Naša zahvalnost za sve što je postigao ne može biti veća, posebno jer je sve bilo poduprto radnom etikom, predanošću i razinom stručnosti koja dodatno potvrđuje naš stav da je riječ o lideru u svojoj struci. Od trenutka kada smo prvi put upoznali Arnea, bilo je odmah jasno da se radi o osobi koja odgovornost ne samo prihvaća, nego je i prihvaća s punim angažmanom. To se vidjelo kada je pristao preuzeti momčad, kada nas je odveo do naslova prvaka Premier lige te tijekom cijele protekle sezone u kojoj se suočavao s velikim izazovima.

Istodobno, zajednički smo došli do zaključka da je promjena nužna kako bi klub nastavio napredovati. Naglašavamo da ova odluka nipošto nije donesena olako. Želimo ovom prilikom izraziti zahvalnost Arneu, koji će uvijek imati posebno mjesto u povijesti ovog nogometnog kluba kao trener koji je donio 20. naslov prvaka. Taj uspjeh – još impresivniji jer je došao u njegovoj prvoj sezoni – izgrađen je na vrhunskom trenerskom radu i vodstvu svakog dana. Također je pomogao voditi klub kroz jedno od najtežih mogućih razdoblja nakon gubitka Dioga. Suosjećanje i ljudskost koje je pokazao u tom vremenu govore mnogo o njemu kao osobi.

Zbog svega toga, možemo mu samo poželjeti sreću u sljedećoj fazi trenerske karijere, uz očekivanje da će i dalje biti uspješan. To činimo svjesni da njegova ostavština u Liverpoolu ostaje netaknuta i da će s vremenom postati još značajnija. Ipak, zaključak do kojeg smo došli temelji se na uvjerenju da je za daljnji napredak momčadi potreban drukčiji smjer. To ne umanjuje njegov rad niti poštovanje koje imamo prema njemu, niti je odraz njegovih sposobnosti, već pokazuje potrebu za novim pristupom. Arne odlazi uz našu zahvalnost, s naslovom prvaka Premier lige te sa spoznajom da će on i njegova obitelj uvijek biti dobrodošli na Anfieldu", napisali su iz Liverpoola putem službene stranice prilikom objave raskida suradnje.

Slot je Liverpool vodio u 113 navrata te je pritom pobijedio 66, a izgubio 29 utakmica, dok je preostalih 18 remizirao, osvojivši jednu Premier ligu.

Liverpool FC can confirm Arne Slot is to depart his role as head coach with immediate effect and that the process to appoint a successor is under way.



He leaves with a Premier League title to his name and our deepest gratitude and appreciation. — Liverpool FC (@LFC) May 30, 2026