Ni optužbe za korupciju ni uhićenje nisu mu naštetili: Vinko Grgić 'potukao' i HDZ

Prema neslužbenim rezultatima, u drugom krugu prijevremenih lokalnih izbora za gradonačelnika Nove Gradiške i njegova zamjenika, povjerenje birača dobio je kandidat Nezavisne liste Vinko Grgić s oko 58 posto glasova, sa svojom zamjenicom Sabinom Vlaović.

Njegov protukandidat Bernardin Trnka (HDZ) osvojio 38,41 posto glasova s kandidatom za zamjenika Brunom Bušićem.

Pravo glasa na prijevremenim izborima u nedjelju imalo je 11.298 birača, koji su mogli glasovati na 27 biračkih mjesta na području grada, a birališta su bila otvorena od 7 do 19 sati.

Trenutačno se očekuje odluka Gradskog izbornog povjerenstva o ponavljanju izbora u biračkom mjestu broj 23, Prognaničko naselje, Kovačevac, zbog prijavljenih nepravilnosti prilikom provođenja izbora.

Prijevremeni izbori nakon ostavke

U drugom krugu birači su odlučivali između dosadašnjeg gradonačelnika Vinka Grgića, kandidata Nezavisne liste, i Bernardina Trnke, kandidata HDZ-a.

Prijevremeni izbori raspisani su nakon ostavke Vinka Grgića početkom ožujka ove godine. Grgić je odstupio s dužnosti nakon uhićenja u sklopu istrage o sumnji na koruptivna kaznena djela, nakon čega je Vlada Republike Hrvatske raspisala prijevremene izbore za gradonačelnika i njegova zamjenika.

U prvom krugu prijevremenih izbora nijedan kandidat nije osvojio natpolovičnu većinu glasova, zbog čega su se u drugi krug plasirali Vinko Grgić i Bernardin Trnka. Iz utrke su tada ispali kandidati Domovinskog pokreta Ivana Žulj Terzić i Saša Keser te nezavisni kandidat Marko Ćosić, kojega je podržavao SDP, s kandidatom za zamjenika Borisom Šalinskim.