FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
NOVA GRADIŠKA /

Iako je uhićen zbog korupcije građani mu vjeruju: Vinko Grgić ušao u drugi krug izbora

Iako je uhićen zbog korupcije građani mu vjeruju: Vinko Grgić ušao u drugi krug izbora
×
Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

Prijevremeni lokalni izbori u Novoj Gradišci raspisani su nakon što je gradonačelnik Vinko Grgić uhićen zbog korupcije

17.5.2026.
21:40
Hina
Davor Javorovic/PIXSELL
VOYO logo
VOYO logo

Prema privremenim, neslužbenim rezultatima prijevremenih lokalnih izbora u Novoj Gradiški, održanih u nedjelju, u drugi krug izbora za gradonačelnika ulaze kandidat Nezavisne liste Vinko Grgić i kandidat HDZ-a Bernardin Trnka.

Nezavisna lista Vinko Grgić ulazi u drugi krug s neslužbeno 47,78 posto od ukupnog broja važećih glasova, a HDZ s 29,53 posto glasova.

Nijedan od kandidata u prvom krugu nije osvojio potrebnu većinu glasova birača pa će građani o novom gradonačelniku Nove Gradiške i njegovu zamjeniku odlučivati u drugom krugu izbora koji će se održati za dva tjedna, u nedjelju, 31. svibnja.

Izbori raspisani nakon uhićenja Grgića

U Novoj Gradiški na birališta je u nedjelju izašlo 44,55 posto birača od njih ukupno 11 300.

Na izborima je još sudjelovao Domovinski pokret s Ivanom Žulj Terzić kao kandidatkinjom za gradonačelnicu osvojivši  9,02 posto glasova i nezavisni kandidat Marko Ćosić, kojega podržava SDP, koji je dobio 10,44 posto glasova birača.

Prijevremeni lokalni izbori raspisani su nakon ostavke dotadašnjeg gradonačelnika Vinka Grgića koji je početkom ožujka odstupio s dužnosti nakon uhićenja u sklopu istrage o sumnji na koruptivna kaznena djela. Vlada RH tada donijela odluku o održavanju prijevremenih izbora za gradonačelnika i njegova zamjenika.

Nova GradiškaVinko GrgićPrijevremeni Lokalni Izbori
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike