Drniš može odahnuti! Policija ulovila ubojicu mladića (19), cure prve informacije

Kristijan Aleksić (50) u subotu oko 23.05 sati upucao je mladića (19) koji mu je dostavljao pizzu na terasi obiteljske kuće u Drnišu. Mladić je preminuo od zadobivenih ozljeda. Policija je odmah reagirala i pokrenuta je opsežna policijska potraga predvođena pripadnicima Specijalne policije. Blokirali su šire područje grada. Ubojica je viđen kako bježi s ruksakom, a vjeruje se da je pobjegao u područje koje je pokriveno gustom šumom. Dignuti su helikopteri, a područje je pretražuje i dronovima. Pomagali su i policijski psi, a policija koristi i termovizijske kamere. U Drnišu danas nema škole, a zatvoreni su i vrtići. Policija je jučer upozorila građane da mu se ne približavaju ako ga vide.

Vjeruje se da je ubojica pobjegao na područje koje se proteže od izlaza Drniša prema Miljevcima, gdje je kamenolom, ima škrapa i dosta pećina. Susjedi kažu da je tamo navodno spremao zalihe i da je u zadnje vrijeme kupovao kozerve. Sve upućuje na to da je počinitelj planirao ubojstvo i da se čak raspitivao kada su koji dostavljači u smjenama.

Ključni događaji:

19-godišnji mladić ubijen je u subotu oko 23.05 u Drnišu

U ponedjeljak ujutro uhićen je ubojica mladića

Akcija potrage trajala je od subote navečer

Ubojica već bio u zatvoru zbog ubojstva

NAJNOVIJE:

Uhićen na mjestu gdje je posljednji put viđen?

8.00 - Kako neslužbeno doznaje Dalmacija Danas, policija je osumnjičenog locirala i uhitila oko 3 sata ujutro u gradu, na području gdje je posljednji put i viđen, no službene potvrde tih detalja još nema.

Za njim se tragalo 28 sati. Prema neslužbenim informacijama koje se razlikuju od ranijih medijskih navoda, u cijelom slučaju navodno se ne radi o većem broju ispaljenih hitaca, kako se u početku pisalo, već o znatno manjoj količini.

Uhićen ubojica

6.15 - Osumnjičeni 50-godišnjak je uhićen te priveden u službene prostorije policije na kriminalističko istraživanje koje je u tijeku, izvijestila je u ponedjeljak rano ujutro PU šibensko-kninska.

Policija jučer objavila njegovu fotografiju

6.10 - Ovo je Kristijan Aleksić koji je brutalno ubio mladića (19).

Prvi put ubio kada je imao 18 godina

6.00 - Kristijan Aleksić dobro je poznat policije zbog zločina od prije 34 godine. Marijana Sučević ubijena je kad je imala 22 godine. Dok je šetala do bakine kuće, na cesti ju je 17 puta ubo tada 18-godišnji Ksristijan Aleksić. Čak je i preradio vrh noža, omotao ga kabelom kako bi imao što čvršći hvat. Koristio je i metalnu šipku. Jezivi zločin mještani nikad neće zaboraviti. Rijetko o njemu i govore.

Sve je priznao tek 2001., kada je počelo suđenje. Osuđen je na 12 godina zatvora, uz mjeru obveznog psihijatrijskog liječenja. Liječio se na psihijatrijskom odjelu splitske bolnice. Njegova majka opisivala ga je kao tihog, povučenog, introvertnog, jače fizičke građe. Sam je priznao da je na dimnjaku obiteljske kuće napisao datum svoga prvog ubojstva, bio je opsjednut scenama filmskog nasilja.