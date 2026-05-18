FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
TUGA U DRNIŠU /

Jadranka Kosor komentirala ubojstvo: 'Maturanti u cijeloj zemlji trebaju otkazati ludovanja'

Jadranka Kosor komentirala ubojstvo: 'Maturanti u cijeloj zemlji trebaju otkazati ludovanja'
×
Foto: Patrik Macek/PIXSELL

'Dok je jasno kako mnogim odgovornima što je ubojica opet ubio, neće pasti dlaka s glave. Samo pojačavaju naš bijes i tešku žalost'

18.5.2026.
17:55
Erik Sečić
Patrik Macek/PIXSELL
VOYO logo
VOYO logo

Bivša premijerka Jadranka Kosor komentirala je u ponedjeljak ubojstvo 19-godišnjeg Luke Milovca iz Drniša koje je potreslo cijelu Hrvatsku.

"Uznemirujuće isprazno zvone riječi tzv. dužnosnika koji sad svi nešto govore o brutalnom ubojstvu nevinog djeteta u Drnišu", navela je Kosor u objavi na platformi X.

"Dok je jasno kako mnogim odgovornima što je ubojica opet ubio, neće pasti dlaka s glave. Samo pojačavaju naš bijes i tešku žalost", dodala je bivša premijerka.

'Maturanti bi trebali otkazati ludovanja' 

Kosor je potom u drugoj objavi ocijenila kako bi maturanti u "cijeloj zemlji trebali otkazati ludovanja".

"Luka se pripremao za maturalno veselje i svečanost. U znak suosjećanja, maturanti bi u cijeloj zemlji trebali otkazati ludovanja", napisala je Kosor. 

Podsjetimo, 19-godišnjaka je u subotu navečer ubio Kristijan Aleksić koji se potom dao u bijeg. Pronađen je i uhićen oko 2.30 sati u noći na ponedjeljak na području Drniša. Uz sebe je imao vatreno oružje i nož dužine oštrice 20 centimetara. 

U potrazi za Aleksićem sudjelovao je velik broj policajaca i pasa tragača te sva raspoloživa oprema i uređaji, uključujući helikoptere i dronove.

Luka MilovacKristijan AleksićJadranka KosorDrnišUbojstvo
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike