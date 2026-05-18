Jadranka Kosor komentirala ubojstvo: 'Maturanti u cijeloj zemlji trebaju otkazati ludovanja'

Bivša premijerka Jadranka Kosor komentirala je u ponedjeljak ubojstvo 19-godišnjeg Luke Milovca iz Drniša koje je potreslo cijelu Hrvatsku.

"Uznemirujuće isprazno zvone riječi tzv. dužnosnika koji sad svi nešto govore o brutalnom ubojstvu nevinog djeteta u Drnišu", navela je Kosor u objavi na platformi X.

"Dok je jasno kako mnogim odgovornima što je ubojica opet ubio, neće pasti dlaka s glave. Samo pojačavaju naš bijes i tešku žalost", dodala je bivša premijerka.

'Maturanti bi trebali otkazati ludovanja'

Kosor je potom u drugoj objavi ocijenila kako bi maturanti u "cijeloj zemlji trebali otkazati ludovanja".

"Luka se pripremao za maturalno veselje i svečanost. U znak suosjećanja, maturanti bi u cijeloj zemlji trebali otkazati ludovanja", napisala je Kosor.

Podsjetimo, 19-godišnjaka je u subotu navečer ubio Kristijan Aleksić koji se potom dao u bijeg. Pronađen je i uhićen oko 2.30 sati u noći na ponedjeljak na području Drniša. Uz sebe je imao vatreno oružje i nož dužine oštrice 20 centimetara.

U potrazi za Aleksićem sudjelovao je velik broj policajaca i pasa tragača te sva raspoloživa oprema i uređaji, uključujući helikoptere i dronove.