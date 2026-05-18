Naše kamere snimile krupni plan ubojice: 'Nelagodan osjećaj'

Grad Drniš i dalje je u šoku nakon ubojstva 19-godišnjeg dostavljača pizze, gradonačelnik Tomislav Dželalija rekao je u ponedjeljak kako su građani proveli dvije neprespavane noći, dok će u utorak biti proglašen Dan žalosti i održan pogreb stradalog mladića.

Policija je noćas uhitila Kristijana Aleksića koji je u subotu u 23,05 sati pucanjem iz vatrenog oružja na terasi obiteljske kuće usmrtio 19-godišnjaka koji mu je došao dostaviti pizzu. Kamere RTL-a Danas snimile su osumnjičenog za ubojstvo u Drnišu Kristijana Aleksića

"Nelagodan je osjećaj da se dogodilo ubojstvo u gradu, jer je Drniš miran grad gdje nikada nije bilo ovakvih crnih scenarija", rekao je Dželalija dodavši kako je posebno potresno što je stradao mladi čovjek kojemu je tek trebao početi život.

Kada će se održati pogreb?

Pogreb će se održati u utorak na groblju Sveti Ivan u Drnišu, a prije posljednjeg ispraćaja bit će održana komemoracija u Srednjoj školi Ivana Meštrovića, koju je ubijeni maturant pohađao.

Ravnatelj škole Hrvoje Pekas rekao je kako je bila riječ o uzornom učeniku i sportašu te da je cijela zajednica potresena tragedijom, prenosi Slobodna Dalmacija.