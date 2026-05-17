Vatrogasci dobili novu opremu za protupožarnu sezonu: 'Puno će nam lakše biti s ovim vozilima'

'SPREMNI SMO' /

Vatrogasci se spremaju za novu protupožarnu sezonu. Sredinom lipnja i službeno počinje s početkom rada operativnog nacionalnog zapovjedništva u Divuljama pokraj Splita.

Sustav za rano otkrivanje požara za nadzor koristi 227 kamera koje se prate iz zapovjednog centra, a razmještene su u 7 priobalnih županija.

Vatrogasci dobivaju i 78 novih specijaliziranih vozila za gašenje šumskih požara. Prvih 11 gasiteljima se uručuju sutra uz prisustvo predsjednika Vlade Andreja Plenkovića.

O svemu smo razgovarali s pripadnicima JVP Zagreb - Tomislavom Huđinom i Mairom Stiplošekom.