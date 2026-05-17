Izvanredno obraćanje ravnatelja policije: 'Još nismo pronašli ubojicu!' Sa sobom ima improvizirani pištolj?

Helikopteri u zraku, duge cijevi u mjestu opsadno je stanje u Drnišu gdje se traži ubojica Kristijan Aleksić. Sinoć je oko 23 sata kod svoje kuće s više hitaca ubio 19-godišnjeg mladića koji mu je dostavljao pizzu. Uzeo je ruksak, i gubi mu se svaki trag.

Policija je upozorila mještane da se ne približavaju ubojici ako ga vide, jer je opasan i naoružan. Pretražuje se šire područje, u potrazi su i dronovi kojima se tražilo na području kamenoloma na cesti prema Oklaju.

U izvanrednom obraćanju, glavni ravnatelj policije Nikola Milina osvrnuo se na tijek potrage i izrazio žaljenje zbog smrti mladića. Uvjerava da policija na terenu ulaže maksimalne napore u potrazi za počiniteljem te da su uključene sve raspoložive snage.

"Žurna je bila reakcija policije, odmah je uspostavljena komunikacija s ravnateljstvom policije i upućene su sve snage iz susjednih policijskih uprava u Drniš, uključujući pripadnike interventne i specijalne policije".

U tijeku je opsežna akcija, koordiniraju se operativne snage iz cijele Hrvatske. "Nažalost, još nismo uspjeli pronaći počinitelja, ali ulažemo apsolutno sve resurse i to ćemo činiti dok ga ne pronađeno", istaknuo je Milina.

'Puno je neistina o bjeguncu'

Istaknuo je da policija čini sve što može da pruži sigurnost na tom području kako ne bi došlo do još težih posljedica.

U potrazi, kaže, koriste svu raspoloživu tehniku, sve ono što Hrvatska policija posjeduje - od zračne potpore, helikoptera, dronova i psa tragača do termovizijskih kamera.

"Pozivam građane na oprez, u slučaju da naiđu na osobu za kojom se traga, sklonite se na sigurno i obavijestite policiju pozivom na 192. Osoba je vjerojatno naoružana", upozorio je glavni ravnatelj policije.

Milina se osvrnuo na brojne detalji koji su o bjeguncu danas curile u javnost, pa kazao da neke od njih nisu istinite. Demantirao je da je počinitelj imao popis osoba koje planira ubiti, da je ispisivao grafite ili da je sudjelovao u tučnjavi prije nekoliko dana.

"Policija prema njemu je imala ranija postupanja i prekršaja, bilo je i pet pravomoćnih presuda. Dvije presude su objedinjene na ukupnu kaznu od 15 godina zatvora, dvije presude su bile uvjetne. Zadnje postupanje je bilo 2023. gdje je policija temeljem svog operativnog rada pronašla nezakonito oružje i prijavili ga za to kazneno djelo. Krajem te godine podignuta je optužnica za to", dodao je.

Kaže da je policija poduzimala sve što je u njezinoj ovlasti i procesuirala sva kažnjiva ponašanja za koje je postojala osnovana sumnja.

Milina nije mogao potvrditi nagađanja da je ubojica pobjegao s automatskom puškom. "Čini se da se radi o ručno izrađenom vatrenom oružju, ali ne kategorija automatske puške, nego tipa pištolja".