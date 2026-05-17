Gdje se skriva ubojica? Navodno je dijabetičar: 'Sa sobom je ponio ruksak'

SVIREPI ZLOČIN /

Područje Drniša je pod opsadom policije, dugih cijevi i specijalaca koji zbog ubojstva tinejdžera tragaju za 50-godišnjim Kristijanom Aleksićem.

Objavili su i njegovu fotografiju i upozorili građane da je naoružan i opasan te da mu se ne približavaju nego nazovu 192.

Sumnjaju da je sinoć oko 23 sata pucao na 19-godišnjeg dostavljača pizze na terasi svoje kuće u Drnišu. Mladić je preminuo, a ubojica pobjegao pa policija od sinoć intenzivno traga za njim uz pomoć dronova i helikoptera, a na izlazima iz grada se i pregledavaju automobili.

Policijsku potragu u Drnišu prati RTL-ove reporterka koja se javila s najnovijim informacijama.

Ističe kako za sada nema informacija je li suženo područje potrage i postoji li nekakav trag koji vodi u neku zonu.

Mjesto ubojstva je u rubnom dijelu grada Drniša, na izlazu prema Oklaju. To je industrijska zona sa kamenolomima i raslinjem.

Kako smo neslužbeno čuli od građana, bjegunac navodno ima dijabetes i sa sobom je ponio nekakav ruksak u kojem je i hrana.

"Policija sve to uzima u obzir, angažirane su velike policijske snage, specijalci, helikopter, dronovi, ali još nema pokazatelja da su mu na tragu", kaže reporterka.

Mnogi su mještani u strahu bili i prije ubojstva.

"Svi su rekli da je i ranije prijetio ubojstvom, sastavljao liste za likvidaciju, da je znao prijetiti trgovkinjama i u ljekarnama. Znao je biti agresivan, prijavljivan je više puta policiji", dodala je reporterka.