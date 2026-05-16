Kod Primoštena spašen Nijemac koji je satima plutao u moru: Evo što je pošlo po zlu

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

AKCIJA POMORSKE POLICIJE /

U primoštenskom akvatoriju Pomorska policija iz Šibenika spasila je 67-godišnjeg Nijemca koji je satima plutao nakon što je pao s kajaka.

Zbog loših vremenskih uvjeta, jučer poslijepodne, muškarac se nikako nije uspijevao popeti na kajak. Vidno izmorenog, policajci su ga pronašli na oko dva kilometra udaljenosti od kopna.

U ovoj avanturi njemački državljanin nije ozlijeđen, a ovo je na samom početku turističke sezone upozorenje i svima ostalima koji se upuštaju u rizične situacije da budu oprezni jer se uvjeti na moru mogu brzo promijeniti.