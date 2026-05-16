Svjedok incidenta u splitskoj zračnoj luci: 'Vidjeli smo da je kotač aviona zapeo u travi'

OŠTEĆEN JE /

Ozbiljan incident poslijepodne je zatvorio zračnu luku u Splitu. Airbus A220 Croatia Airlinesa izletio je s piste i sa 130 putnika i 5 članova posade završio na travi! Sve se dogodilo oko 13 i 30 sati, na letu Split - Frankfurt. Iz Agencije za istraživanje nesreća u zračnom prometu kažu da je riječ o ozbiljnom incidentu koji se dogodio tijekom prekinutog polijetanja, a nakon kočenja. Jedan je kotač stajnog trapa zrakoplova pritom Izišao s piste koja je zatim bila zatvorena za sva uzlijetanja i slijetanja do 16 sati. Avion je oštećen, a svi putnici i članovi posade su dobro.

Turisti koji su satima zbog ovog incidenta čekali na svoj let, svjedoče o izvanrednom stanju u zračnoj luci, kao i o samoj nesreći koju su gledali.

"Svi avioni su normalno slijetali, a jedan je stao nasred piste. Nismo znali zašto, a onda su došli osiguranje i policija. Vidjeli smo da je kotač aviona zapeo u travi, pa pretpostavljam da je zato ostao zaglavljen", rekao je Paul iz Francuske. Caroline iz Španjolske je dodala:

"Čekamo već oko dva sata. Nadamo se da ćemo uskoro poletjeti kući".