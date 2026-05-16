Istraga je počela, Croatia Airlines o spornom zrakoplovu: 'Star je tek 11 mjeseci'

U splitskoj zračnoj luci u subotu poslijepodne dogodio se ozbiljan incident kada je zrakoplov Croatia Airlinesa na letu za Frankfurt, s ukupno 130 putnika i pet članova posade, tijekom polijetanja izletio s piste. Brzom reakcijom posade i zračnih službi izbjegnute su teže posljedice, a najvažnije je da u incidentu nitko nije ozlijeđen. Zračni promet bio je u prekidu dva i pol sata.

Sve se odigralo oko 13 sati i 30 minuta, kada je Airbus A220, jedan od novijih zrakoplova u floti nacionalnog avioprijevoznika, započinjao proceduru polijetanja prema Frankfurtu. U ključnom trenutku došlo je do naglog prekida uzlijetanja i snažnog kočenja.

Prema prvim informacijama, zrakoplov je nakon kočenja jednim kotačem stajnog trapa izletio s asfaltirane piste na travnatu površinu pokraj nje. Na snimkama s mjesta događaja vidljiv je bio zrakoplov koji je djelomično na travi, okružen osobljem zračne luke, što je ukazivalo na to da je istraga o uzrocima započela gotovo odmah.

Agencija za istraživanje nesreća u zračnom prometu ovaj je događaj klasificirala kao ozbiljan incident, a istraga će pokazati sve detalje koji su do njega doveli.

Oglasio se direktor prometa Croatia Airlinesa

"Radi se o novom zrakoplovu, starom svega 11 mjeseci, s nešto manje od dvije tisuće sati naleta", izjavio je Davor Mišić, direktor prometa Croatia Airlinesa. Odbio je nagađati o mogućim uzrocima, bilo da je riječ o tehničkom kvaru ili ljudskoj pogrešci.

"Teško je to u ovom trenutku reći, tako da ne bih kalkulirao. Istraga je započela i trajat će dok se ne razjasne svi detalji", dodao je Mišić.

Unatoč potencijalno opasnoj situaciji, evakuacija putnika i posade protekla je bez panike i problema. Svih 135 osoba, kako su izvijestili iz Croatia Airlinesa, redovnim je putem napustilo zrakoplov. Prema dostupnim informacijama, nije bilo potrebe za korištenjem izlaza za nuždu, a putnici su nakon izlaska iz zrakoplova zbrinuti u zgradi zračne luke dok se situacija nije normalizirala.

Zrakoplov je pretrpio manja oštećenja, no precizna procjena bit će poznata tek nakon detaljnog pregleda. Zbog incidenta je splitska zračna luka bila zatvorena za sav promet do 16 sati. Letovi koji su trebali sletjeti u Split preusmjeravani su na zračne luke u Zadru i Zagrebu. Putnici koji su čekali na svoje letove iz Splita nisu u početku bili informirani o razlozima kašnjenja, no situacija je protekla bez veće nervoze.

Nakon što je zrakoplov uklonjen s piste, promet je ponovno uspostavljen. Putnici s leta za Frankfurt nastavili su svoje putovanje prema odredištu, a ovaj će incident ostati zabilježen kao podsjetnik na važnost sigurnosnih procedura u zračnom prometu, koje su i ovaj put spriječile teže posljedice.