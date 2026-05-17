Ni zavodljivi kostimi nisu pomogli: Ove tri države dobile su 0 bodova od publike na Eurosongu

Mišljenje publike na Eurosongu od iznimne je važnosti, a neki čak smatraju i da bi glasove žirija trebalo ukinuti kako bi odluka o najboljem bila prepuštena isključivo mišljenju slušatelja i srčanih obožavatelja Eurosonga.

Nije tajna da glasovi publike, koji se daju nakon što već budu dodijeljeni glasovi žirija, uvijek promijene redoslijed na tablici bodova, a to se dogodilo i ove godine. Primjerice, Malta je po mišljenju žirija bila vrlo dobra pa su joj stručni žiriji San Marina, Ukrajine i Bugarske dodijelili najviših 12 boda. Sveukupno od žirija je dobila 81 bod, no od publike tek 8 bodova.

Grupa Lelek plasirala se na 15. mjesto s osvojenih 124 bodova, od kojih su 53 dobile od žirija i 71 od publike.

Koje zemlje nisu pronašle svoj put do srca publike?

Na samom začelju ovogodišnje ljestvice Eurosonga završio je predstavnik Ujedinjenog Kraljevstva, glazbenik Look Mum No Computer, koji se predstavio pjesmom "Eins, Zwei, Drei".

Tijekom finalne večeri osvojio je tek jedan jedini bod: dodijelio mu ga je stručni žiri iz Ukrajine, dok od publike nije dobio nijedan glas.

Njemačke boje branila je Sarah Engles s pjesmom "Fire". Njezinih 12 bodova, pristiglih od stručnog žirija, ujedno su bili i cjelokupan iznos koji je ostvarila u finalu, što joj je donijelo 23. mjesto.

Belgiju je predstavljala Essyla s pjesmom "Dancing on the Ice".

Premda je od talijanskog žirija osvojila maksimalnih 12 bodova, a od latvijskog vrlo visokih 10, svi bodovi koje je Belgija prikupila stigli su isključivo od stručnih žirija. Ukupno ih je bilo 36, što je belgijskoj predstavnici na koncu donijelo 21. mjesto u finalu.

