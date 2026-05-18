Curry će biti bogat i kremast uz jednostavni sastojak: 'I ne, to zapravo nije vrhnje'

Novinarka Expressa Parul Sharma je Indijka koja redovito priprema indijsku kuhinju, a posebno razne curryje s piletinom. Tijekom godina je naučila pregršt neprocjenjivih trikova, i to sve zahvaljujući svojoj majci.

Naoružana desetljećima kulinarskog znanja i tajnim tehnikama koje se prenose generacijama, njezina majka posjeduje nenadmašnu zbirku savjeta i trikova. Jedan od njezinih tajnih trikova, koji joj je otkrila prije mnogo godina, u međuvremenu su potvrdili i Michelinovi chefovi te gastro pisci diljem svijeta.

Indijski kuhari i poznati restorani imaju tajno oružje kada je u pitanju postizanje kremastijih curryja - i ne, to zapravo nije vrhnje. Čarobni sastojak su, naime, indijski oraščići. Upravo su oni, a ne mliječni proizvodi, često onaj "tajni sastojak" zaslužan za kremast okus i teksturu u indijskim jelima.

Kada dodati indijske oraščiće u curry?

Tehnika je relativno jednostavna, ali zahtijeva malo planiranja. Uključuje namakanje sirovih, neslanih indijskih oraščića u vodi, idealno nekoliko sati ili, ako je moguće, preko noći.

Tako oraščići omekšaju, što omogućuje da se nakon toga izblendaju u potpuno glatku i gustu pastu. Ona se zatim postupno umiješa u umak od curryja, dajući mu bogatiji, kremastiji okus, gušću teksturu i onaj slasni, svilenkasti osjećaj u ustima - sve odlike uistinu izvanrednog curryja.

Indijski oraščići posjeduju prirodnu slatkoću koja stvara savršenu ravnotežu s jakim začinima u curryju, pridonoseći dubini okusa, slojevitosti i kompleksnosti kojoj teži većina kuhara.

Za jednostavan i blag curry s piletinom na bazi rajčice, pasta od indijskih oraščića trebala bi se dodati neposredno prije mesa. To znači nakon što su svi osnovni sastojci (luk, kumin, češnjak, đumbir, čili, rajčice) i začini već pirjani i kuhani dok se sve ne pretvori u meku, kašastu "masala" pastu koja čini temelj svakog dobrog curryja.

Foto: Pexels

Vrhunski savjet Sharmaine majke jest da neprestano miješate dok dodajete pastu od indijskih oraščića, jer oni imaju tendenciju da se vrlo brzo zalijepe za dno i zagore ako se ostave bez nadzora na visokoj vatri.

Dvije metode za vrhunski rezultat

Za jelo poput piletine na maslacu (butter chicken), postoje dva pristupa kojima se mogu uvesti indijski oraščići. Prvi je onaj koji Sharmaina majka smatra "lakšom" metodom - uključuje dodavanje kuhanih indijskih oraščića izravno u blender na samom početku, zajedno s pirjanim lukom, rajčicama i vodom. Sve se zajedno blenda dok se ne postigne pasta ili pire divno glatke i baršunaste konzistencije.

Druga metoda, i ona u koju se Sharmaina majka osobno kune, jest da se svi osnovni sastojci pirjaju zajedno u jednoj tavi: luk, đumbir, češnjak i indijski oraščići, dok ne poprime lijepu, svijetlo zlatno-smeđu boju.

Zatim se smjesa izvadi i stavi na stranu, prije nego što se u istu tavu dodaju prepolovljene rajčice i kuhaju dok ne postanu mekane, a kožica im se ne počne s lakoćom odvajati. Na kraju se sve zajedno samelje i procijedi kroz sito kako bi se postigla idealna konzistencija i tekstura. Ta pasta služi kao temelj u koji se dodaje voda i kuha piletina.

Zašto su indijski oraščići zdravi?

Osim što jelima daju fantastičan okus, indijski oraščići, koji su tehnički sjemenke, a ne orašasti plodovi, imaju i niz impresivnih zdravstvenih prednosti. Prema Melissi Mroz-Planells, nutricionistici i glasnogovornici Akademije za prehranu i dijetetiku, indijski oraščići su zaista dobri za vas.

"Šačica indijskih oraščića daje vam proteine, zdrave masti, vlakna te razne vitamine i minerale. Također su bogati polifenolima, vrstom antioksidansa koji pomaže u smanjenju ukupne upale u vašem tijelu", izjavila je Mroz-Planells za WebMD.

Kada se konzumiraju umjereno, indijski oraščići pokazali su stvarni potencijal u smanjenju kolesterola, rizika od srčanih bolesti i moždanog udara, a doprinose i prevenciji te upravljanju dijabetesom, kao i jačanju imuniteta.

POGLEDAJTE GALERIJU