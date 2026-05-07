Recept za piletinu iz jednog lonca koji ima okus nedjeljnog ručka: 'Apsolutno nula truda'
Jela iz jednog lonca, poput piletine s rižom, i dalje su iznimno popularna u domaćoj kuhinji zbog jednostavnosti, brzine pripreme i bogatog okusa koji često podsjeća na tradicionalna jela koja se dugo kuhaju. Ako žudite za okusima nedjeljnog pečenja, ali vas odbija pomisao na sate provedene u kuhinji i hrpu prljavog posuđa, recept iz jednog lonca idealno je rješenje koje spaja najbolje od oba svijeta.
Jedan takav recept nedavno je postao viralan, a nudi sav raskošan okus pečenja bez imalo muke. Riječ je o jelu koje se uklapa u širi trend traženja brzih i jednostavnih rješenja za svakodnevne obroke, potvrđujući da u današnjem užurbanom načinu života recepti koji ne zahtijevaju puno vremena i prljavog suđa postaju sve traženiji.
Jelo koje spaja okus i jednostavnost
Kako bi zadovoljila želju za bogatim nedjeljnim ručkom bez napora, autorica recepata i TikTok kreatorica Amy Sheppard podijelila je jelo s piletinom iz jedne posude koje štedi trud, a ne kompromitira okus. Kao ključni komad mesa koristi pileće zabatke, ističući kako su jeftiniji od pilećih prsa, a nude znatno dublji i bogatiji okus.
U nedavnom videu, Amy je poručila: "Ako vam se jede pečenje, ali jednostavno se ne možete gnjaviti sa svim tim poslom, ova piletina iz jednog lonca donosi sve osjećaje nedjelje, s apsolutno nula truda."
"Pileći zabatci su jedan od mojih omiljenih sastojaka, upola su jeftiniji od prsa i imaju puno više okusa. Također volim što ih samo cijele ubacite u pećnicu umjesto da ih režete, pa je manje onog neugodnog osjećaja pri rukovanju sirovom piletinom", objasnila je. Njezin video naišao je na golemo odobravanje i pozitivne komentare. "Ovo jelo izgleda nevjerojatno!", napisao je jedan korisnik.
Vikend ručak usred tjedna
Ovaj recept savršeno se nadovezuje na rastuću popularnost sličnih jela, kao što su razne tjestenine u jednom loncu ili složenci iz pećnice. Osim praktičnosti, raste i svijest o važnosti domaće kuhinje i kvalitetnih namirnica, a jela poput ovog omogućuju potpunu kontrolu nad sastojcima. Amy dodaje kako je ovo cjelovit obrok sam po sebi, ali se može poslužiti i uz svježu salatu ili, za one koji ne mare za duple ugljikohidrate, uz malo kruha s češnjakom.
Recept za piletinu iz jednog lonca
Pripremite i vi kod kuće pripremiti ukusno jelo koje će oduševiti cijelu obitelj.
Sastojci:
- Ulje
- 1 luk, nasjeckan
- 1 crvena paprika, nasjeckana
- Češnjak, nasjeckan
- Slatka paprika
- Čili u prahu
- Kumin
- Pileći zabatci (s kožom)
- Pelati iz konzerve, ocijeđeni
- BBQ umak
- Pileći temeljac
- Crveni grah iz konzerve, ocijeđen
- Kukuruz šećerac iz konzerve
- Riža
- Sol i papar
Priprema:
- Zagrijte malo ulja u velikoj i dubokoj tavi s poklopcem koja može ići i na štednjak i u pećnicu. Dodajte nasjeckani luk i crvenu papriku te ih pržite na srednje jakoj vatri pet minuta dok ne omekšaju. U zadnjoj minuti prženja umiješajte nasjeckani češnjak, slatku papriku, čili u prahu i kumin. Izvadite povrće i stavite ga sa strane.
- Zagrijte pećnicu na 220 °C (s ventilatorom). U istu tavu dodajte još malo ulja ako je potrebno. Pileće zabatke stavite u tavu s kožom prema dolje i pržite tri do pet minuta dok koža ne dobije lijepu zlatnu boju.
- Okrenite piletinu i stavite tavu u pećnicu na 25 minuta.
- Dok se piletina peče, u blender stavite ocijeđene pelate i BBQ umak sa soli i paprom te miksajte dok ne dobijete glatku smjesu.
- Nakon 25 minuta, pažljivo izvadite tavu iz pećnice. Izvadite piletinu iz tave, a unutra dodajte temeljac, ocijeđeni crveni grah, kukuruz šećerac, rižu, pripremljeni umak od rajčice te prženi luk, papriku i češnjak. Sve dobro začinite solju i paprom.
- Smanjite temperaturu pećnice na 200 °C.
- Promiješajte smjesu u tavi i na štednjaku pustite da zavrije. Vratite piletinu u tavu, posložite je na vrh smjese od riže.
- Poklopite tavu i pecite u pećnici dodatnih 25 minuta, ili dok piletina i riža ne budu potpuno kuhani. Preporučuje se da na pola pečenja izvadite tavu i dobro promiješate rižu kako se ne bi zalijepila za dno.
