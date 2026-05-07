Recept za piletinu iz jednog lonca koji ima okus nedjeljnog ručka: 'Apsolutno nula truda'

Jela iz jednog lonca, poput piletine s rižom, i dalje su iznimno popularna u domaćoj kuhinji zbog jednostavnosti, brzine pripreme i bogatog okusa koji često podsjeća na tradicionalna jela koja se dugo kuhaju. Ako žudite za okusima nedjeljnog pečenja, ali vas odbija pomisao na sate provedene u kuhinji i hrpu prljavog posuđa, recept iz jednog lonca idealno je rješenje koje spaja najbolje od oba svijeta.

Jedan takav recept nedavno je postao viralan, a nudi sav raskošan okus pečenja bez imalo muke. Riječ je o jelu koje se uklapa u širi trend traženja brzih i jednostavnih rješenja za svakodnevne obroke, potvrđujući da u današnjem užurbanom načinu života recepti koji ne zahtijevaju puno vremena i prljavog suđa postaju sve traženiji.

Jelo koje spaja okus i jednostavnost

Kako bi zadovoljila želju za bogatim nedjeljnim ručkom bez napora, autorica recepata i TikTok kreatorica Amy Sheppard podijelila je jelo s piletinom iz jedne posude koje štedi trud, a ne kompromitira okus. Kao ključni komad mesa koristi pileće zabatke, ističući kako su jeftiniji od pilećih prsa, a nude znatno dublji i bogatiji okus.

U nedavnom videu, Amy je poručila: "Ako vam se jede pečenje, ali jednostavno se ne možete gnjaviti sa svim tim poslom, ova piletina iz jednog lonca donosi sve osjećaje nedjelje, s apsolutno nula truda."

@amysheppardfood BBQ Chicken & Rice One Pot If you fancy a roast dinner, but just can't be bothered with all the faff, this chicken one pot has ALL of the Sunday feels, with absolutely none of the effort! Chicken thighs are one of my favourite ingredients, they're half the price of breast and have so much more flavour...I also love that you just throw them in the oven whole instead of slicing, so there's less of the raw chicken ick! 🥺 This is a whole dinner in itself, but you can have it with a lovely salad and if you don't mind double carbs, then this would be so good with some garlic bread! I have written up the recipe for this below and I would love to know if you're going to give them a try! Amy x Feeds 4 1 onion finely sliced 2 cloves garlic finely chopped 1.5 tsp smoked paprika 1.5 tsp cumin 1.5 chilli powder 1kg (2 lb 1/4 oz) chicken thighs (skin on with bone) 1 tsp cajun spice Oil for frying 300g (10 oz) basmati rice 900ml chicken stock 80g drained kidney beans from a tin 100g drained sweetcorn 400g tin of cherry tomatoes drained 3 tbsp BBQ sauce Salt and ground black pepper Heat a drizzle of oil in a large pan with a lid that can go in the oven or on the hob. Add the onion and red pepper and fry on a medium heat for 5 minutes until soft. Stir in the chopped garlic, paprika, chilli powder, and cumin for the final minute of frying. Set the onion and peppers aside and add a little more oil to the spiced pan. Heat the oven to 220C fan Fry the chicken skin side down for 3-5 minutes in the pan until the skin has a lovely golden colour. Turn the chicken over and place in the oven for 25 minutes. Place the drained tomatoes and BBQ sauce in a food processor with salt and pepper. Blitz until smooth. Remove the chicken from the pan add the stock kidney beans, sweetcorn, rice, tomato paste and fried onions, peppers and garlic, Season with salt and pepper. Turn the oven down to 200C fan Give it a stir and bring it to the boil. Return the chicken to the pan so that it sits on top of the rice and stock. Place the lid on the pan and bake in the oven for a further 25 minutes or until the chicken and rice are cooked through. Remove from the oven halfway through and give the rice a good stir Serve with steamed veg. ♬ original sound - amysheppardfood

"Pileći zabatci su jedan od mojih omiljenih sastojaka, upola su jeftiniji od prsa i imaju puno više okusa. Također volim što ih samo cijele ubacite u pećnicu umjesto da ih režete, pa je manje onog neugodnog osjećaja pri rukovanju sirovom piletinom", objasnila je. Njezin video naišao je na golemo odobravanje i pozitivne komentare. "Ovo jelo izgleda nevjerojatno!", napisao je jedan korisnik.

Vikend ručak usred tjedna

Ovaj recept savršeno se nadovezuje na rastuću popularnost sličnih jela, kao što su razne tjestenine u jednom loncu ili složenci iz pećnice. Osim praktičnosti, raste i svijest o važnosti domaće kuhinje i kvalitetnih namirnica, a jela poput ovog omogućuju potpunu kontrolu nad sastojcima. Amy dodaje kako je ovo cjelovit obrok sam po sebi, ali se može poslužiti i uz svježu salatu ili, za one koji ne mare za duple ugljikohidrate, uz malo kruha s češnjakom.

Recept za piletinu iz jednog lonca

Pripremite i vi kod kuće pripremiti ukusno jelo koje će oduševiti cijelu obitelj.

Sastojci:

Ulje

1 luk, nasjeckan

1 crvena paprika, nasjeckana

Češnjak, nasjeckan

Slatka paprika

Čili u prahu

Kumin

Pileći zabatci (s kožom)

Pelati iz konzerve, ocijeđeni

BBQ umak

Pileći temeljac

Crveni grah iz konzerve, ocijeđen

Kukuruz šećerac iz konzerve

Riža

Sol i papar

Priprema:

Zagrijte malo ulja u velikoj i dubokoj tavi s poklopcem koja može ići i na štednjak i u pećnicu. Dodajte nasjeckani luk i crvenu papriku te ih pržite na srednje jakoj vatri pet minuta dok ne omekšaju. U zadnjoj minuti prženja umiješajte nasjeckani češnjak, slatku papriku, čili u prahu i kumin. Izvadite povrće i stavite ga sa strane. Zagrijte pećnicu na 220 °C (s ventilatorom). U istu tavu dodajte još malo ulja ako je potrebno. Pileće zabatke stavite u tavu s kožom prema dolje i pržite tri do pet minuta dok koža ne dobije lijepu zlatnu boju. Okrenite piletinu i stavite tavu u pećnicu na 25 minuta. Dok se piletina peče, u blender stavite ocijeđene pelate i BBQ umak sa soli i paprom te miksajte dok ne dobijete glatku smjesu. Nakon 25 minuta, pažljivo izvadite tavu iz pećnice. Izvadite piletinu iz tave, a unutra dodajte temeljac, ocijeđeni crveni grah, kukuruz šećerac, rižu, pripremljeni umak od rajčice te prženi luk, papriku i češnjak. Sve dobro začinite solju i paprom. Smanjite temperaturu pećnice na 200 °C. Promiješajte smjesu u tavi i na štednjaku pustite da zavrije. Vratite piletinu u tavu, posložite je na vrh smjese od riže. Poklopite tavu i pecite u pećnici dodatnih 25 minuta, ili dok piletina i riža ne budu potpuno kuhani. Preporučuje se da na pola pečenja izvadite tavu i dobro promiješate rižu kako se ne bi zalijepila za dno.

