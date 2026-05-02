Spas u zadnji čas: Sedam dana, sedam ideja za ukusne obroke bez stresa

Vječno pitanje "što ćemo danas jesti?" svakoga tjedna iznova testira našu kreativnost i organizacijske vještine. U užurbanoj svakodnevici, planiranje obroka često se čini kao dodatan teret, no uz dobar plan može postati upravo suprotno – alat za uštedu vremena, novca i smanjenje stresa.

Ključ je u pametnom odabiru jela koja su raznolika, ukusna i ne zahtijevaju sate provedene u kuhinji. Kako bismo vam olakšali taj zadatak, pripremili smo prijedlog jelovnika za cijeli tjedan, s receptima koji spajaju jednostavnost pripreme i bogatstvo okusa, od brzih jela za radni tjedan do opuštenog nedjeljnog ručka koji okuplja obitelj.

Ponedjeljak: Piletina i povrće u kremastom umaku iz jedne tave

Započnite tjedan jelom koje se priprema u samo jednoj tavi, što znači minimalno prljavog posuđa i maksimalno okusa. Ovo jelo je hranjivo, brzo gotovo i idealno za povratak u radni ritam.

Sastojci:

Dva komada pilećih prsa, narezana na kockice

Jedan luk, sitno nasjeckan

Dvije paprike (crvena i žuta), narezane na trakice

200 g cherry rajčica, prepolovljenih

Nekoliko cvjetova brokule

200 ml vrhnja za kuhanje

50 g ribanog parmezana

Maslinovo ulje, sol, papar, sušeni bosiljak i origano

Priprema:

Na zagrijanom maslinovom ulju popržite piletinu dok ne dobije zlatnu boju, a zatim je izvadite iz tave i stavite sa strane. Na istoj masnoći dinstajte luk i papriku dok ne omekšaju. Dodajte brokulu i cherry rajčice te dinstajte još nekoliko minuta. Vratite piletinu u tavu, ulijte vrhnje za kuhanje i dodajte parmezan. Začinite solju, paprom, bosiljkom i origanom. Sve zajedno lagano krčkajte desetak minuta dok se umak ne zgusne. Poslužite toplo, samo ili uz kuhanu rižu.

Utorak: Pikantna pileća štruca s prilogom od pečenog krumpira

Zaboravite na klasičnu mesnu štrucu i isprobajte ovu sočnu i blago pikantnu verziju s mljevenom piletinom. Umjesto krušnih mrvica, za povezivanje se koriste slani krekeri, što štruci daje posebnu teksturu.

Sastojci:

500 g mljevene piletine

Jedno jaje

Oko 80 g smrvljenih slanih krekera

Jedna manja glavica luka, sitno nasjeckana

Dvije žlice ljutog umaka (npr. Buffalo)

Jedna žličica senfa

Sol, papar

Za prilog: krumpir, maslinovo ulje, crvena paprika, ružmarin

Priprema:

Pećnicu zagrijte na 200 °C. U velikoj zdjeli pomiješajte mljevenu piletinu, jaje, smrvljene krekere, luk, ljuti umak, senf, sol i papar. Dobro sjedinite smjesu rukama, ali pazite da je ne mijesite predugo. Oblikujte štrucu i stavite je u namašćeni kalup za kruh ili na lim za pečenje obložen papirom. Pecite oko 45 minuta. U međuvremenu, krumpir narežite na kriške, začinite i pokapajte maslinovim uljem te ga pecite zajedno sa štrucom dok ne postane hrskav.

Srijeda: Bogata fritaja s povrćem i sirom

Sredina tjedna idealna je za brzo i lagano jelo koje je ujedno odličan način za iskoristiti povrće iz hladnjaka. Fritaja je fleksibilna i uvijek ispadne ukusna, a može se poslužiti za ručak ili večeru.

Sastojci:

Šest jaja

Jedna manja tikvica, naribana

Jedna mrkva, naribana

Pola šalice graška (smrznutog ili svježeg)

Jedna šalica špinata

100 g feta sira, izmrvljenog

Dvije žlice maslinovog ulja

Sol, papar, svježi peršin

Priprema:

Pećnicu zagrijte na 180 °C. U tavi koja može ići u pećnicu zagrijte maslinovo ulje. Dodajte naribanu tikvicu i mrkvu te dinstajte pet minuta. Dodajte špinat i grašak pa kuhajte još minutu-dvije, dok špinat ne povene. U zdjeli umutite jaja, posolite ih i popaprite. Prelijte jaja preko povrća u tavi, lagano promiješajte i po vrhu pospite izmrvljenim feta sirom. Stavite tavu u pećnicu i pecite 15-20 minuta, dok se fritaja ne napuhne i ne postane zlatna. Prije posluživanja pospite svježim peršinom.

Četvrtak: Kremasta tjestenina sa slaninom i graškom

Jelo koje podsjeća na carbonaru, ali u jednostavnijoj i kremastijoj verziji koja će oduševiti cijelu obitelj. Gotovo je za manje od pola sata, a okus je bogat i utješan.

Sastojci:

300 g tjestenine po izboru (npr. penne ili fusilli)

150 g pancete ili slanine, narezane na kockice

Jedan češanj češnjaka, sitno sjeckan

Jedna šalica smrznutog graška

200 ml vrhnja za kuhanje

50 g ribanog parmezana

Sol, svježe mljeveni crni papar

Priprema:

Skuhajte tjesteninu prema uputama na pakiranju. Dok se tjestenina kuha, u velikoj tavi na srednje jakoj vatri popržite slaninu dok ne postane hrskava. Izvadite je na tanjur obložen papirnatim ručnikom. Na preostaloj masnoći kratko popržite češnjak, pazeći da ne zagori. Dodajte vrhnje za kuhanje i parmezan te miješajte dok se sir ne otopi. Dvije minute prije kraja kuhanja tjestenine, u lonac dodajte grašak. Ocijedite tjesteninu i grašak, sačuvajte malo vode od kuhanja. Ubacite tjesteninu u tavu s umakom, dodajte prženu slaninu i dobro promiješajte. Po potrebi dodajte malo vode od kuhanja kako biste dobili željenu gustoću umaka. Začinite svježe mljevenim paprom.

Petak: Riba i krumpirići iz pećnice s umakom od jogurta

Zdravija verzija klasičnog "fish and chipsa" koja ne zahtijeva prženje u dubokom ulju, a rezultat je jednako hrskav i ukusan. Savršen obrok za opušteni početak vikenda.

Sastojci:

Četiri fileta bijele ribe (oslić, bakalar)

Četiri veća krumpira

100 g krušnih mrvica

Jedno jaje

Dvije žlice brašna

Maslinovo ulje, sol, papar, crvena paprika, češnjak u prahu

Za umak: 200 g grčkog jogurta, sok pola limuna, svježi kopar

Priprema:

Pećnicu zagrijte na 220 °C. Krumpir narežite na prutiće, stavite u zdjelu, prelijte maslinovim uljem i začinite solju, paprom i crvenom paprikom. Rasporedite ih na lim za pečenje u jednom sloju i pecite 30-40 minuta, dok ne postanu zlatni i hrskavi. U međuvremenu pripremite ribu. U jednom tanjuru pomiješajte krušne mrvice s malo soli, papra i češnjaka u prahu. U drugom tanjuru umutite jaje, a u treći stavite brašno. Filete ribe prvo uvaljajte u brašno, zatim u jaje i na kraju u krušne mrvice. Posložite paniranu ribu na drugi lim za pečenje i pecite 15-20 minuta. Za umak jednostavno pomiješajte grčki jogurt, sok limuna i nasjeckani kopar. Poslužite ribu i krumpiriće uz umak.

Subota: Sočni svinjski kotleti u umaku od gljiva i senfa

Vikend zaslužuje jelo koje je malo posebnije, ali ne i komplicirano. Svinjski kotleti u bogatom umaku od gljiva, s dodatkom senfa koji mu daje blagu oštrinu, prava su gurmanska poslastica.

Sastojci:

Četiri svinjska kotleta

250 g šampinjona, narezanih na listiće

Jedan luk, sitno nasjeckan

Dva češnja češnjaka, zgnječena

150 ml vrhnja za kuhanje

Jedna žlica dijon senfa

Malo bijelog vina (po želji)

Ulje, maslac, sol, papar, svježi timijan

Priprema:

Kotlete posolite, popaprite i na zagrijanom ulju u tavi prepecite s obje strane dok ne dobiju lijepu boju. Izvadite ih i stavite na toplo. U istu tavu dodajte žlicu maslaca i dinstajte luk dok ne postane staklast. Dodajte gljive i pržite ih dok ne puste vodu i ne porumene. Ubacite češnjak i timijan, pržite još minutu, a zatim podlijte s malo bijelog vina i pustite da alkohol ispari. Umiješajte senf i vrhnje za kuhanje, vratite kotlete u umak i pustite da sve zajedno krčka na laganoj vatri desetak minuta. Poslužite uz pire krumpir ili njoke.

Nedjelja: Klasično pečenje s korjenastim povrćem

Nedjelja je nezamisliva bez mirisa pečenja koji se širi iz kuhinje i okuplja obitelj za stolom. Komad sočne junetine pečen s krumpirom i povrćem klasik je koji nikada ne izlazi iz mode.

Sastojci:

Oko 1,5 kg junetine za pečenje (lopatica, vrat)

Jedan kg krumpira

Četiri mrkve

Dva korijena peršina

Jedna glavica luka

Nekoliko češnjeva češnjaka

Dvije žlice senfa

Ulje, sol, papar, ružmarin

Voda ili goveđi temeljac

Priprema:

Pećnicu zagrijte na 180 °C. Komad mesa dobro posolite, popaprite i sa svih strana premažite senfom. U duboku posudu za pečenje stavite malo ulja i zagrijte ga na štednjaku. Kratko zapecite meso sa svih strana kako biste zatvorili pore i sačuvali sočnost. Oko mesa rasporedite krumpir i povrće narezano na veće komade, cijele češnjeve češnjaka i grančice ružmarina. Podlijte s malo vode ili temeljca. Pokrijte posudu folijom ili poklopcem i pecite oko dva do tri sata, ovisno o debljini mesa. Zadnjih pola sata maknite foliju kako bi se meso i povrće lijepo zapekli. Povremeno provjeravajte i podlijevajte meso vlastitim sokom.

Nadamo se da će vam ovaj jelovnik poslužiti kao inspiracija i pokazati da kuhanje kod kuće može biti jednostavno i zabavno. Slobodno prilagodite recepte svom ukusu, iskoristite sezonske namirnice i ne bojte se eksperimentirati.

