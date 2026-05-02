Spas u zadnji čas: Sedam dana, sedam ideja za ukusne obroke bez stresa
Donosimo vam jednostavne recepte i prijedloge za pametnu organizaciju kako biste imali tjedan bez kulinarskog stresa. Ključ je u pametnom odabiru jela koja su raznolika, ukusna i ne zahtijevaju sate provedene u kuhinji
Vječno pitanje "što ćemo danas jesti?" svakoga tjedna iznova testira našu kreativnost i organizacijske vještine. U užurbanoj svakodnevici, planiranje obroka često se čini kao dodatan teret, no uz dobar plan može postati upravo suprotno – alat za uštedu vremena, novca i smanjenje stresa.
Ključ je u pametnom odabiru jela koja su raznolika, ukusna i ne zahtijevaju sate provedene u kuhinji. Kako bismo vam olakšali taj zadatak, pripremili smo prijedlog jelovnika za cijeli tjedan, s receptima koji spajaju jednostavnost pripreme i bogatstvo okusa, od brzih jela za radni tjedan do opuštenog nedjeljnog ručka koji okuplja obitelj.
Ponedjeljak: Piletina i povrće u kremastom umaku iz jedne tave
Započnite tjedan jelom koje se priprema u samo jednoj tavi, što znači minimalno prljavog posuđa i maksimalno okusa. Ovo jelo je hranjivo, brzo gotovo i idealno za povratak u radni ritam.
Sastojci:
- Dva komada pilećih prsa, narezana na kockice
- Jedan luk, sitno nasjeckan
- Dvije paprike (crvena i žuta), narezane na trakice
- 200 g cherry rajčica, prepolovljenih
- Nekoliko cvjetova brokule
- 200 ml vrhnja za kuhanje
- 50 g ribanog parmezana
- Maslinovo ulje, sol, papar, sušeni bosiljak i origano
Priprema:
- Na zagrijanom maslinovom ulju popržite piletinu dok ne dobije zlatnu boju, a zatim je izvadite iz tave i stavite sa strane.
- Na istoj masnoći dinstajte luk i papriku dok ne omekšaju.
- Dodajte brokulu i cherry rajčice te dinstajte još nekoliko minuta.
- Vratite piletinu u tavu, ulijte vrhnje za kuhanje i dodajte parmezan.
- Začinite solju, paprom, bosiljkom i origanom. Sve zajedno lagano krčkajte desetak minuta dok se umak ne zgusne.
- Poslužite toplo, samo ili uz kuhanu rižu.
Utorak: Pikantna pileća štruca s prilogom od pečenog krumpira
Zaboravite na klasičnu mesnu štrucu i isprobajte ovu sočnu i blago pikantnu verziju s mljevenom piletinom. Umjesto krušnih mrvica, za povezivanje se koriste slani krekeri, što štruci daje posebnu teksturu.
Sastojci:
- 500 g mljevene piletine
- Jedno jaje
- Oko 80 g smrvljenih slanih krekera
- Jedna manja glavica luka, sitno nasjeckana
- Dvije žlice ljutog umaka (npr. Buffalo)
- Jedna žličica senfa
- Sol, papar
- Za prilog: krumpir, maslinovo ulje, crvena paprika, ružmarin
Priprema:
- Pećnicu zagrijte na 200 °C.
- U velikoj zdjeli pomiješajte mljevenu piletinu, jaje, smrvljene krekere, luk, ljuti umak, senf, sol i papar.
- Dobro sjedinite smjesu rukama, ali pazite da je ne mijesite predugo.
- Oblikujte štrucu i stavite je u namašćeni kalup za kruh ili na lim za pečenje obložen papirom.
- Pecite oko 45 minuta.
- U međuvremenu, krumpir narežite na kriške, začinite i pokapajte maslinovim uljem te ga pecite zajedno sa štrucom dok ne postane hrskav.
Srijeda: Bogata fritaja s povrćem i sirom
Sredina tjedna idealna je za brzo i lagano jelo koje je ujedno odličan način za iskoristiti povrće iz hladnjaka. Fritaja je fleksibilna i uvijek ispadne ukusna, a može se poslužiti za ručak ili večeru.
Sastojci:
- Šest jaja
- Jedna manja tikvica, naribana
- Jedna mrkva, naribana
- Pola šalice graška (smrznutog ili svježeg)
- Jedna šalica špinata
- 100 g feta sira, izmrvljenog
- Dvije žlice maslinovog ulja
- Sol, papar, svježi peršin
Priprema:
- Pećnicu zagrijte na 180 °C. U tavi koja može ići u pećnicu zagrijte maslinovo ulje.
- Dodajte naribanu tikvicu i mrkvu te dinstajte pet minuta.
- Dodajte špinat i grašak pa kuhajte još minutu-dvije, dok špinat ne povene. U zdjeli umutite jaja, posolite ih i popaprite.
- Prelijte jaja preko povrća u tavi, lagano promiješajte i po vrhu pospite izmrvljenim feta sirom.
- Stavite tavu u pećnicu i pecite 15-20 minuta, dok se fritaja ne napuhne i ne postane zlatna.
- Prije posluživanja pospite svježim peršinom.
Četvrtak: Kremasta tjestenina sa slaninom i graškom
Jelo koje podsjeća na carbonaru, ali u jednostavnijoj i kremastijoj verziji koja će oduševiti cijelu obitelj. Gotovo je za manje od pola sata, a okus je bogat i utješan.
Sastojci:
- 300 g tjestenine po izboru (npr. penne ili fusilli)
- 150 g pancete ili slanine, narezane na kockice
- Jedan češanj češnjaka, sitno sjeckan
- Jedna šalica smrznutog graška
- 200 ml vrhnja za kuhanje
- 50 g ribanog parmezana
- Sol, svježe mljeveni crni papar
Priprema:
- Skuhajte tjesteninu prema uputama na pakiranju.
- Dok se tjestenina kuha, u velikoj tavi na srednje jakoj vatri popržite slaninu dok ne postane hrskava.
- Izvadite je na tanjur obložen papirnatim ručnikom. Na preostaloj masnoći kratko popržite češnjak, pazeći da ne zagori.
- Dodajte vrhnje za kuhanje i parmezan te miješajte dok se sir ne otopi. Dvije minute prije kraja kuhanja tjestenine, u lonac dodajte grašak.
- Ocijedite tjesteninu i grašak, sačuvajte malo vode od kuhanja. Ubacite tjesteninu u tavu s umakom, dodajte prženu slaninu i dobro promiješajte. Po potrebi dodajte malo vode od kuhanja kako biste dobili željenu gustoću umaka.
- Začinite svježe mljevenim paprom.
Petak: Riba i krumpirići iz pećnice s umakom od jogurta
Zdravija verzija klasičnog "fish and chipsa" koja ne zahtijeva prženje u dubokom ulju, a rezultat je jednako hrskav i ukusan. Savršen obrok za opušteni početak vikenda.
Sastojci:
- Četiri fileta bijele ribe (oslić, bakalar)
- Četiri veća krumpira
- 100 g krušnih mrvica
- Jedno jaje
- Dvije žlice brašna
- Maslinovo ulje, sol, papar, crvena paprika, češnjak u prahu
- Za umak: 200 g grčkog jogurta, sok pola limuna, svježi kopar
Priprema:
- Pećnicu zagrijte na 220 °C. Krumpir narežite na prutiće, stavite u zdjelu, prelijte maslinovim uljem i začinite solju, paprom i crvenom paprikom.
- Rasporedite ih na lim za pečenje u jednom sloju i pecite 30-40 minuta, dok ne postanu zlatni i hrskavi.
- U međuvremenu pripremite ribu. U jednom tanjuru pomiješajte krušne mrvice s malo soli, papra i češnjaka u prahu.
- U drugom tanjuru umutite jaje, a u treći stavite brašno.
- Filete ribe prvo uvaljajte u brašno, zatim u jaje i na kraju u krušne mrvice. Posložite paniranu ribu na drugi lim za pečenje i pecite 15-20 minuta. Za umak jednostavno pomiješajte grčki jogurt, sok limuna i nasjeckani kopar.
- Poslužite ribu i krumpiriće uz umak.
Subota: Sočni svinjski kotleti u umaku od gljiva i senfa
Vikend zaslužuje jelo koje je malo posebnije, ali ne i komplicirano. Svinjski kotleti u bogatom umaku od gljiva, s dodatkom senfa koji mu daje blagu oštrinu, prava su gurmanska poslastica.
Sastojci:
- Četiri svinjska kotleta
- 250 g šampinjona, narezanih na listiće
- Jedan luk, sitno nasjeckan
- Dva češnja češnjaka, zgnječena
- 150 ml vrhnja za kuhanje
- Jedna žlica dijon senfa
- Malo bijelog vina (po želji)
- Ulje, maslac, sol, papar, svježi timijan
Priprema:
- Kotlete posolite, popaprite i na zagrijanom ulju u tavi prepecite s obje strane dok ne dobiju lijepu boju.
- Izvadite ih i stavite na toplo. U istu tavu dodajte žlicu maslaca i dinstajte luk dok ne postane staklast.
- Dodajte gljive i pržite ih dok ne puste vodu i ne porumene. Ubacite češnjak i timijan, pržite još minutu, a zatim podlijte s malo bijelog vina i pustite da alkohol ispari.
- Umiješajte senf i vrhnje za kuhanje, vratite kotlete u umak i pustite da sve zajedno krčka na laganoj vatri desetak minuta.
- Poslužite uz pire krumpir ili njoke.
Nedjelja: Klasično pečenje s korjenastim povrćem
Nedjelja je nezamisliva bez mirisa pečenja koji se širi iz kuhinje i okuplja obitelj za stolom. Komad sočne junetine pečen s krumpirom i povrćem klasik je koji nikada ne izlazi iz mode.
Sastojci:
- Oko 1,5 kg junetine za pečenje (lopatica, vrat)
- Jedan kg krumpira
- Četiri mrkve
- Dva korijena peršina
- Jedna glavica luka
- Nekoliko češnjeva češnjaka
- Dvije žlice senfa
- Ulje, sol, papar, ružmarin
- Voda ili goveđi temeljac
Priprema:
- Pećnicu zagrijte na 180 °C. Komad mesa dobro posolite, popaprite i sa svih strana premažite senfom.
- U duboku posudu za pečenje stavite malo ulja i zagrijte ga na štednjaku. Kratko zapecite meso sa svih strana kako biste zatvorili pore i sačuvali sočnost.
- Oko mesa rasporedite krumpir i povrće narezano na veće komade, cijele češnjeve češnjaka i grančice ružmarina.
- Podlijte s malo vode ili temeljca. Pokrijte posudu folijom ili poklopcem i pecite oko dva do tri sata, ovisno o debljini mesa. Zadnjih pola sata maknite foliju kako bi se meso i povrće lijepo zapekli.
- Povremeno provjeravajte i podlijevajte meso vlastitim sokom.
Nadamo se da će vam ovaj jelovnik poslužiti kao inspiracija i pokazati da kuhanje kod kuće može biti jednostavno i zabavno. Slobodno prilagodite recepte svom ukusu, iskoristite sezonske namirnice i ne bojte se eksperimentirati.
Subotom na portalu Net.hr donosimo prijedloge recepata za idući tjedan. Pratite naš tjedni jelovnik.
