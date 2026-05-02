Očistite prljave rolete u sekundi: Pametno upotrijebite alate koje već imate

Iako je ljetna sezona blizu, nikada nije kasno za temeljito proljetno čišćenje. S porastom razine peludi u zraku i češćim prozračivanjem prostorija, rolete postaju glavno mjesto nakupljanja prašine, alergena i nečistoća. Za postizanje besprijekorno čistog doma, nisu nužna skupa sredstva jer se učinkoviti alati često već nalaze u kuhinji.

Iako je korištenje obične krpe čest pristup, postoje znatno učinkovitije metode za čišćenje roleta koje ne zahtijevaju dodatne troškove. Stručnjaci za uređenje interijera preporučuju nekoliko provjerenih metoda za održavanje čistoće prozorskih sjenila, piše Mirror.

Metoda čišćenja roleta

Prva metoda uključuje prenamjenu kuhinjske hvataljke u praktičan alat za čišćenje. Potrebno je omotati oba kraja hvataljke krpama od mikrovlakana i pričvrstiti ih gumicom. Tako pripremljenim alatom obuhvati se svaka lamela te se laganim kliznim pokretom čisti cijelom dužinom.

Ova brza i jednostavna tehnika omogućuje istovremeno čišćenje obje strane svake lamele u jednom potezu. Metoda se pokazala posebno učinkovitom na aluminijskim i venecijanskim roletama.

Stare čarape predstavljaju još jedno iznenađujuće učinkovito rješenje za čišćenje roleta. Metoda se sastoji od toga da se čarapa navuče na ruku, namoči u toplu vodu s dodatkom deterdženta za posuđe, nakon čega se rukom prelazi preko svake pojedine lamele.

Kao alternativa, može se koristiti usisavač s nastavkom s mekom četkom. Nježnim pokretima od vrha prema dnu rolete se brzo osvježavaju, a ovaj je pristup najpogodniji za rimske, rolo i platnene zavjese. Maramice za sušilicu također su korisne za uklanjanje statičkog elektriciteta i odbijanje prašine s drvenih roleta ili onih izrađenih od umjetnog drva.

Oprezno s pranjem na ovaj način

Određene vrste roleta mogu se prati i u perilici rublja, no pritom je nužan oprez. Kod platnenih vertikalnih roleta, potrebno ih je pažljivo odvojiti i staviti u jastučnicu ili mrežastu vrećicu za pranje. Perilica se zatim uključuje na program za osjetljivo pranje, pri čemu jastučnica ili vrećica štite materijal tijekom ciklusa.

Prije odabira ovog pristupa, obavezno je temeljito provjeriti vrstu tkanine i deklaraciju o održavanju na samim roletama.

