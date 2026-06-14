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Američki okršaj u Stuttgartu! Shelton srušio Fritza i uzeo prvi travnati trofej

Američki okršaj u Stuttgartu! Shelton srušio Fritza i uzeo prvi travnati trofej
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Foto: Eibner-Pressefoto/Edward Cheung/imago sportfotodienst/Profimedia

Za Sheltona je to treći naslov u ovoj godini i ukupno šesti u karijeri iz osam finalnih nastupa.

14.6.2026.
18:41
Hina
Eibner-Pressefoto/Edward Cheung/imago sportfotodienst/Profimedia
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U američkom dvoboju prvog i drugog nositelja za naslov na ATP 250 turniru u Stuttgartu, Ben Shelton je svladao Taylora Fritza sa 6-4, 2-6, 6-4 i osvojio svoj prvi trofej na travnatoj podlozi.

Za Sheltona je to treći naslov u ovoj godini i ukupno šesti u karijeri iz osam finalnih nastupa.

Fritz je bio branitelj naslova, ali je je u svom 21. finalu ostao bez 11. trofeja i propustio je priliku po prvi put u karijeri dvije godine zaredom osvojiti naslov na istom turniru.

Shelton će i nakon osvajanja ovog naslova ostati na petom mjestu ATP ljestvice, dok će se Fritz zadržati na devetoj poziciji.

Meč je s tribina pratila i njegova djevojka, poznata nogometašica Trinity Rodman, kći NBA legende i člana Hall of Famea Denisa Rodmana.

Ben SheltonStutgart
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