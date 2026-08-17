FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
NIJE DOBRO /

Trener Copenhagena otkrio kako se Dominik Kotarski ozlijedio i težinu ozljede

Trener Copenhagena otkrio kako se Dominik Kotarski ozlijedio i težinu ozljede
×
Foto: James Whitehead/Shutterstock Editorial/Profimedia

'Izveo je dugi udarac nogom prema van, gdje je potporna noga napravila pokret koji nije bio baš dobar. To rijetko bude baš pozitivno'

17.8.2026.
14:29
Sportski.net
James Whitehead/Shutterstock Editorial/Profimedia
Google Dodaj net.hr među omiljene izvore na Googleu
VOYO logo
VOYO logo

Saga oko vratarske pozicije u Dinamu i dalje traje. Posljednjih dana pojavila se informacija da bi Plavi zamjenu za Dominika Livakovića mogli pronaći u Dominiku Kotarskom. Plan je bio dovesti hrvatskog vratara na posudbu s opcijom otkupa, no realizacija tog posla sada se čini sve manje izglednom.

Iako još postoji mogućnost Livakovićeva povratka u Dinamo, dolazak Kotarskog sve je dalje. Dinamu je iznos koji traži Copenhagen previsok, a dodatni problem predstavlja ozljeda koju je Kotarski zadobio na utakmici protiv Randersa.

O njegovu zdravstvenom stanju govorio je trener Copenhagena Bo Svensson.

"Ne mogu puno reći jer nisam liječnik, ali nikad nije pozitivno kada vratara treba zamijeniti, a pogotovo ne nakon što se sam ozlijedi. Izveo je dugi udarac nogom prema van, gdje je potporna noga napravila pokret koji nije bio baš dobar. To rijetko bude baš pozitivno. Sigurno ćemo mu napraviti snimke koljena i znamo što bi to moglo značiti. Ali, moramo pričekati snimke i onda vidjeti kakva je situacija s Dominikom. Moramo se nadati da slike donose dobre vijesti", rekao je trener danske momčadi.

Svensson se osvrnuo i na mogući Kotarskijev odlazak u Dinamo, ali nije želio govoriti o transfernim nagađanjima dok se ne utvrdi težina ozljede.

"Nikad nije lijepo kad ti vratar ima potencijalno tešku ozljedu. Tada nije važno imamo li već spremnu zamjenu ili ne. Ne mogu trčati okolo i komentirati igrače koji nisu predstavljeni u klubu ili igrače koji su još uvijek ovdje, ali možda su blizu odlaska. Trenutno se bavim činjenicom da je naš vratar izašao zbog ozljede, a onda moramo vidjeti kako ćemo riješiti tu situaciju i nadati se da će se Dominik brzo vratiti", zaključio je Svensson.

Dominik KotarskiDinamoOzljeda
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike