Trener Copenhagena otkrio kako se Dominik Kotarski ozlijedio i težinu ozljede

Saga oko vratarske pozicije u Dinamu i dalje traje. Posljednjih dana pojavila se informacija da bi Plavi zamjenu za Dominika Livakovića mogli pronaći u Dominiku Kotarskom. Plan je bio dovesti hrvatskog vratara na posudbu s opcijom otkupa, no realizacija tog posla sada se čini sve manje izglednom.

Iako još postoji mogućnost Livakovićeva povratka u Dinamo, dolazak Kotarskog sve je dalje. Dinamu je iznos koji traži Copenhagen previsok, a dodatni problem predstavlja ozljeda koju je Kotarski zadobio na utakmici protiv Randersa.

O njegovu zdravstvenom stanju govorio je trener Copenhagena Bo Svensson.

"Ne mogu puno reći jer nisam liječnik, ali nikad nije pozitivno kada vratara treba zamijeniti, a pogotovo ne nakon što se sam ozlijedi. Izveo je dugi udarac nogom prema van, gdje je potporna noga napravila pokret koji nije bio baš dobar. To rijetko bude baš pozitivno. Sigurno ćemo mu napraviti snimke koljena i znamo što bi to moglo značiti. Ali, moramo pričekati snimke i onda vidjeti kakva je situacija s Dominikom. Moramo se nadati da slike donose dobre vijesti", rekao je trener danske momčadi.

Svensson se osvrnuo i na mogući Kotarskijev odlazak u Dinamo, ali nije želio govoriti o transfernim nagađanjima dok se ne utvrdi težina ozljede.

"Nikad nije lijepo kad ti vratar ima potencijalno tešku ozljedu. Tada nije važno imamo li već spremnu zamjenu ili ne. Ne mogu trčati okolo i komentirati igrače koji nisu predstavljeni u klubu ili igrače koji su još uvijek ovdje, ali možda su blizu odlaska. Trenutno se bavim činjenicom da je naš vratar izašao zbog ozljede, a onda moramo vidjeti kako ćemo riješiti tu situaciju i nadati se da će se Dominik brzo vratiti", zaključio je Svensson.