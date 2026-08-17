Kći Cindy Crawford tvrdi da su na njoj vršili egzorcizam: 'Rekli su mi da sam opsjednuta'

Manekenka i glumica Kaia Gerber (24) otkrila je da je kao dijete bila podvrgnuta egzorcizmu. Kći slavne manekenke Cindy Crawford (60) ispričala je da joj je majka tijekom snimanja serije "American Horror Story: Double Feature", 2021. godine dala svetu vodu jer se bojala da će je „opsjesti“. Gerber je pritom rekla da joj se oduvijek činilo kako na neobičan način privlači „bića iz drugih dimenzija“, piše Entertainment Weekly.

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„Rekli su mi da sam kao dijete bila opsjednuta“, izjavila je tijekom gostovanja u emisiji The Mitch Churi Chat Show, pa izjavila kako je zbog toga doista na njoj izvršen egzorcizam.

„Znate li kako su izveli egzorcizam? Svirali su didgeridoo oko mene“, ispričala je.

Didgeridoo je tradicionalni puhački instrument australskih starosjedilaca koji se koristi već tisućama godina.

„To se stvarno dogodilo. Nikada prije nisam pričala o tome, ali stvarno se dogodilo“, dodala je Gerber.

Kaia je jedina kći Crawford i poslovnog čovjeka Randea Gerbera, koji su u braku od 1998. godine. Trenutačno promovira novu FX-ovu seriju The Shards, triler koji potpisuju Ryan Murphy i Bret Easton Ellis, autor romana Američki psiho. U seriji će glumiti uz 26-godišnjeg Homera Gerea, sina glumačke zvijezde Richard Gere (76).

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Zanimljivo je da su njihovi roditelji nekoć također bili u braku. Cindy Crawford i Richard Gere tijekom 1990-ih bili su jedan od najpoznatijih holivudskih parova.

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Gerber je glumački debi imala sa samo 15 godina, a njezina karijera krenula je uzlaznom putanjom nakon što je dobila ulogu u serijalu American Horror Stories. Veću je pozornost privukla i sporednom ulogom u tinejdžerskoj komediji Bottoms.