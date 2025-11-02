Izgleda li Kaia bolje od majke? Cindy Crawford i kći izazvale pravu pomutnju na crvenom tepihu

U Los Angelesu je održana još jedna glamurozna večer posvećena umjetnosti i filmu – 14. po redu LACMA Art+Film Gala, tradicionalni događaj Muzeja moderne umjetnosti koji slavi iznimna postignuća u svijetu filma i likovne umjetnosti.

Ovogodišnja gala posebno je odala priznanje umjetnici Mary Corse i redatelju Ryanu Coogleru, a među uzvanicima su bili Elle Fanning, Demi Moore, pjevačica Lorde, manekenka Vittoria Ceretti te glumac Damson Idris.

Foto: Matt Baron/bei/shutterstock Editorial/profimedia

Ipak, najveću pažnju publike privukle su majka i kći, Cindy Crawford (59) i Kaia Gerber (24). Cindy, jedna od najpoznatijih supermodela 80-ih i 90-ih, koja je na vrhuncu karijere nosila revije za brendove poput Versacea, Chanela, Christiana Diora i Thierryja Muglera, očito je uspješno prenijela ljubav prema modi svojoj kćeri Kaiji.

Kaia Gerber danas je sama vrhunska manekenka, koja je nosila revije za prestižne luksuzne brendove, a pritom se okušala i u glumi, pojavljujući se u seriji American Horror Story i filmu Babylon. Uskoro će se pojaviti i u crnoj komediji Outcome.

Foto: Frazer Harrison/getty Images/profimedia

Na gala večeri, majka i kći zablistale su u haljinama talijanskog brenda Gucci, izgledajući gotovo poput sestara. Kaia je odabrala crvenu kreaciju koja je naglasila njezinu figuru, dok je Cindy zablistala u elegantnoj zlatnoj haljini s detaljima spuštenih ramena. Njihov zajednički izlazak potvrdio je da glamur i stil očito prelaze s generacije na generaciju.

