Već deset godina u Osijeku se za Božić igra picigin, pogledajte lude scene na Dravi...

KUPANAC NA KOPIKI /

U Osijeku već 10. godinu zaredom dan nakon Božića održava se božićni picigin na Dravi. Božićni kupači ušli su u rijeku kao da njena temperatura nije 4 stupnja Celzijeva, a neki i skokom kao da je ljeto.

S dravskog spruda gledali su ih galebovi, a topli zagrljaj tražili su i četveronožni kupači. No odvažni Osječani i ove su godine na popularnoj Kopiki dan nakon Božića igrali picigin. Potom se igrala i odbojka, a onda još malo uživalo.

„Ja sam trčao ovdje, vidio sam lijepo vrijeme, rekoh zašto bi se samo u Splitu igrao picigin, možemo i mi ovdje to napraviti. Nemam osjećaj uopće da je nešto previše hladno, mislim da je ovo jedna lijepa tradicija.“ kaže Zvonko Neissmann iz Osijeka.

Tradiciju su započela trojica Osječana sportskog duha, od kojih jedan na današnji dan slavi i rođendan. „Ovo mi je najdraže mjesto, rođen sam u gradu Osijeku i da budem iskren volio bih završiti ovdje u Dravi. Želim da ovi mladi iza mene, ja sam već u godinama da nastave ovako lijepu tradiciju.“ kaže Božidar Jakovčević iz Osijeka. Više doznajte u prilogu Bojana Uranjeka.