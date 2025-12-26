FREEMAIL
HLADNI VAL NAD HRVATSKOM /

Pripremite se, stižu pravi zimski dani: RTL-ova meteorologinja najavila velike minuse pred Novu godinu

Snijeg i niske temperature uobičajene su za ovo doba godine, no stiže dodatno zahladnjenje.  Nad većim djelom Europe zadržavat će se hladnija zračna masa. Donijet će to u našu zemlju izražene minuse, ispod ništice moglo bi biti i na Jadranu. Kada točno i gdje će hladnoća biti najizraženija pitali smo RTL-ovu meteorologinju Damjanu Čurkov Majaroš: 

" U našim predjelima je uobičajeno da hladniji budu kraj godine i početak Nove godine i to će upravo dogoditi i sada. Temperatura će biti u značajnijem padu, a osobito hladna bit će jutra u unutrašnjosti. Najhladnija naravno u gorskim predjelima, a sredinom tjedna moguće i -10. U ostatku u unutrašnjosti -4, -5, pa i -6 stupnjeva, a blagih minusa može biti i ponegdje uz obalu. Znači, pred nama su oni pravi zimski dani. Bit će hladno, ali imat ćemo i sunca. Onog zubatog sunca", kazala je meteorologinja RTL-a

26.12.2025.
19:36
RTL Danas
