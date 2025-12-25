Ante ima tek tri mjeseca, a danas je imao glavnu ulogu: Roditelji pucaju od ponosa i sreće

Jedinstveni doživljaj na sam Božić su žive jaslice u Prološcu. Mladi iz kulturne udruge Proložac dugo se pripremaju za ovu blagdansku avanturu u kojoj sudjeluje stotinjak kostimiranih glumaca amatera. Živopisan biblijski prikaz Isusovog rođenja okuplja i brojnu publiku iz cijele imotske krajine, ali i šire.

Već 26. godinu zaredom na Božić se iznova vraćaju u Proložac, u presušeno korito rijeke Suvaje kako bi se i uživo vratili u prošlost.

Iz Prološca se javio reporter RTL-a Danas Rade Županović koji je razgovarao s "Josipom i Marijom", odnosno Matijom i Darkom Božinovićem iz živih jaslica, koji otkrivaju kako je danas roditi dijete i biti roditelj u Hrvatskoj.

Ponosni roditelji

Otac Darko kazao je da je bio poseban osjećaj kada su pozvani da sudjeluju te se nada da će svaka obitelj doživjeti tako nešto.

Predstava je trajala oko sat i pol, a maleni Ante se pokazao kao najbolji glumac. Ponosni otac dodaje: "Očekivali smo da će biti dobar, i inače je takav".

I majka Matija ističe da su bili počašćeni te da su poziv prihvatili bez oklijevanja.

Predsjednik udruge koja 26 godina organizira jaslice otkrio je da su pripreme krenule već iza Velike Gospe. Kaže da je bilo teško, ali da je večer danas bila posebna. "Zahvalio bih Bogu na prekrasnom vremenu, glumcima, amaterima, svima koji su pomogli. Večer puna emocija i ljubavi, na kraju čudo", dodao je.

Ovogodišnje uprizorenje ima posebnu poruku za sumještana."Prije dva mjeseca naš sumještan Marko je završio u bolnici. Ovu predstavu smo posvetili njemu i njegovoj obitelji. Plakao sam na kraju, bilo je emotivno", objasnio je gospodin Josip iz udruge.

POGLEDAJTE VIDEO: