Kada je Uskrs 2026. i kako planirati neradne dane: Donosimo sve ključne datume

Uskrs, najveći kršćanski blagdan, svake godine donosi radost i priliku za obiteljsko okupljanje, ali i vječno pitanje: na koji datum pada ove godine? Kao pomični blagdan, njegov se datum mijenja, što utječe na planiranje školskih praznika, godišnjih odmora i spajanje neradnih dana. U 2026. godini Uskrs slavimo relativno rano, početkom travnja, a razlika između katoličkog i pravoslavnog Uskrsa bit će samo tjedan dana.

Donosimo vam cjeloviti vodič kroz sve važne datume vezane za Uskrs 2026. godine, od početka korizme do ključnih dana u Velikom tjednu, kako biste na vrijeme mogli organizirati svoje obveze i isplanirati odmor.

Kada je Uskrs 2026.?

U 2026. godini katolički i pravoslavni vjernici proslavit će Uskrs u travnju, s tjedan dana razlike. Razlog tome leži u korištenju različitih kalendara; Katolička crkva ravna se prema gregorijanskom, dok Pravoslavna crkva koristi julijanski kalendar za izračun datuma.

Glavni datumi su:

Katolički Uskrs: nedjelja, 5. travnja 2026.

nedjelja, 5. travnja 2026. Pravoslavni Vaskrs: nedjelja, 12. travnja 2026.

Priprema za Uskrs započinje korizmom, četrdesetodnevnim razdobljem molitve, posta i pokore. Početak korizme označava Pepelnica ili Čista srijeda, koja u 2026. godini pada na 18. veljače. To je dan kada vjernici tradicionalno poste i sudjeluju u obredu pepeljenja, simboličnom činu koji podsjeća na prolaznost života i potrebu za obraćenjem.

Veliki tjedan: Vrhunac pripreme za Uskrs

Vrhunac korizmenog razdoblja je Veliki tjedan, posljednjih sedam dana prije Uskrsa, koji započinje Cvjetnicom. Ovo je najsvetije vrijeme u liturgijskoj godini, tijekom kojeg se vjernici spominju posljednjih dana Isusova života, njegove muke i smrti.

Cvjetnica, 29. ožujka 2026.

Veliki tjedan započinje Cvjetnicom ili Nedjeljom muke Gospodnje. Na ovaj dan Crkva se spominje Isusovog trijumfalnog ulaska u Jeruzalem, kada ga je narod dočekao mašući palminim i maslinovim grančicama, kličući "Hosana!". U crkvama diljem Hrvatske blagoslivljaju se grančice koje vjernici potom nose svojim domovima kao znak vjere i zaštite.

Veliki četvrtak, 2. travnja 2026.

Na Veliki četvrtak obilježava se sjećanje na Posljednju večeru, na kojoj je Isus ustanovio sakramente euharistije i svećeničkog reda. Toga dana, poznatog i kao dan svećenika, prisjećamo se i čina pranja nogu apostolima, simbola poniznosti i služenja. Večernjom misom na Veliki četvrtak završava korizma i započinje Vazmeno trodnevlje, koje obuhvaća Veliki petak, Veliku subotu i Uskrs.

Veliki petak, 3. travnja 2026.

Veliki petak najtužniji je dan u kršćanstvu. To je spomendan Isusove muke, osude i smrti na križu. Tog se dana ne slave mise, već se održavaju obredi Muke Gospodnje, koji uključuju čitanje evanđelja, klanjanje križu i pričest. U mnogim župama organizira se i pobožnost Križnog puta, meditativna šetnja kroz četrnaest postaja Isusove muke. Za katolike, Veliki petak je, uz Pepelnicu, dan strogog posta i nemrsa.

Velika subota i Uskrsno bdjenje

Velika subota dan je tišine i molitve uz Isusov grob. Crkvena zvona ne zvone, a oltar ostaje ogoljen. Iščekivanje Kristova uskrsnuća dostiže svoj vrhunac u noći s Velike subote na nedjelju, tijekom Uskrsnog bdjenja. Ovo svečano bogoslužje, koje Katolička crkva smatra "majkom svih bdjenja", započinje paljenjem uskrsne svijeće, simbola Krista kao svjetla svijeta, i radosnim pjevanjem "Slave", čime se naviješta Kristovo uskrsnuće i započinje proslava Uskrsa.

Kako se izračunava datum Uskrsa?

Za razliku od blagdana s fiksnim datumom, poput Božića, Uskrs je pomični blagdan. Njegov datum određen je na Prvom nicejskom saboru 325. godine. Pravilo glasi da se Uskrs slavi u prvu nedjelju nakon prvog proljetnog punog mjeseca. Proljetna ravnodnevnica uvijek pada oko 21. ožujka, pa datum Uskrsa može varirati u razdoblju od 22. ožujka do 25. travnja. U 2026. godini proljetni uštap pada rano, što i Uskrs smješta na početak travnja.

Planiranje blagdana i neradnih dana

Uskrsni blagdani sa sobom donose i neradne dane koji su idealna prilika za kraći odmor. U Hrvatskoj je Uskrsni ponedjeljak, 6. travnja 2026., neradni dan. To omogućuje produženi vikend od četiri dana, savršen za obiteljska druženja ili kratko putovanje. Učenici će također imati proljetne praznike, koji su tradicionalno vezani uz Uskrs, a obično započinju na Veliki četvrtak i traju tjedan dana nakon Uskrsa.

Osim Uskrsnog ponedjeljka, proljeće 2026. godine donosi i druge blagdane koji su neradni dani, poput Tijelova, koje pada u četvrtak, 4. lipnja. To je još jedna izvrsna prilika za spajanje dana i planiranje produženog vikenda.

