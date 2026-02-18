FREEMAIL
ISCJELITELJ I PROROK /

Istina o Isusu Kristu: 25 stvari koje su istraživači i povjesničari otkrili o njemu

Istina o Isusu Kristu: 25 stvari koje su istraživači i povjesničari otkrili o njemu
Foto: Shutterstock
Kada se razgrnu slojevi teologije, ostaje slika povijesnog Isusa: židovskog mudraca, karizmatičnog iscjelitelja i radikalnog proroka čija je poruka o Kraljevstvu Božjem i beskompromisnoj ljubavi odjeknula daleko izvan granica Galileje prvog stoljeća, oblikujući svijet u kojem danas živimo.
Isus iz Nazareta bez sumnje je jedna od najutjecajnijih i najfascinantnijih osoba u cjelokupnoj povijesti čovječanstva, no njegov stvarni život često ostaje skriven iza gustog vela mitova, tradicije i različitih teoloških interpretacija koje su se taložile stoljećima.

Ipak, kada se osobna vjera i religijske dogme na trenutak stave po strani te se na dostupne izvore primijene stroge znanstvene, povijesne i arheološke metode, pred nama se počinje pojavljivati iznimno upečatljiva slika stvarne povijesne osobe, piše bartehrman.com.

Suvremeni istraživači i biblijski stručnjaci, služeći se kritičkom analizom drevnih tekstova, najnovijim arheološkim nalazima te proučavanjem društveno-političkog konteksta Palestine prvog stoljeća, uspjeli su s velikom preciznošću rekonstruirati mnoge ključne aspekte njegova života i djelovanja.

U galeriji donosimo detaljan pregled 25 temeljnih činjenica koje, utemeljene na povijesnom konsenzusu i materijalnim dokazima, otkrivaju tko je uistinu bio Isus kao čovjek svog vremena.

18.2.2026.
14:18
Antonela Ištvan
Shutterstock
Isus KristBiblijaEvanđeljeBogApostoli
