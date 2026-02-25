Pogledajte ovaj nevjerojatni spektakl: Prirodni fenomen koji se stvara samo u posebnim uvjetima

U veljači, Nacionalni park Yosemite u SAD-u domaćin je godišnjeg prirodnog fenomena koji privlači tisuće fotografa i posjetitelja iz cijelog svijeta. Slapovi Horsetail pretvaraju se u iluziju tekuće lave tijekom nekoliko kratkih večeri kada ih svjetlost udari pod preciznim kutom pri zalasku sunca.

Sunčeve zrake odbijaju se o vodu u padu, stvarajući intenzivnu narančasto-crvenu boju koja podsjeća na vatreni slap poznat kao "Firefall ('vatreni slap')". Fenomen se javlja samo kada se kombinira nekoliko uvjeta: dovoljan protok vode od topljenja snijega, vedro nebo bez oblaka na zapadnom horizontu i ispravan položaj sunca u drugoj polovici veljače.

Fenomen traje samo nekoliko minuta dnevno, a često i samo nekoliko dana u godini, što ga čini jednom od najrjeđih sezonskih atrakcija parka.

Zbog velike potražnje, uprava Yosemitea redovito ograničava pristup nekim područjima i usmjerava promet kako bi zaštitila i divlje životinje i sigurnost posjetitelja koji svake godine pokušavaju uhvatiti trenutak kada slap na stijeni El Capitana sjaji toplim nijansama zalazećeg sunca.

Iluzija slapa u plamenu

Oni koji su ovog tjedna posjetili vodopad možda su se prevarili misleći da izbacuje rastaljenu lavu. Naime, slapovi su sjajili dok je sunce zalazilo pod savršenim kutom za stvaranje iluzije.

"Najbolji pogled na vatreni slap događa se u ovo doba godine, svake godine, za vrijeme zalaska sunca, ako nije oblačno. Zalazeće sunce obasjava slap Horsetail u Yosemiteu pod pravim kutom, stvarajući iluziju da je slap u plamenu", rekao je jedan od posjetitelja Johnson Huang.

"Stigao sam četiri sata ranije kako bih odabrao savršen položaj, jer kritično vrijeme za to traje oko 20 minuta, pa sam želio biti u pravom položaju kada svjetlost sja izravno na stijenu u zalasku sunca", objasnio je.

Johnsonu ovo nije prvi posjet slapovima Horsetail, no tek je sada uspio vidjeti nevjerojatnu čaroliju prirode.

"Ljudi iz cijele zemlje i svijeta dolaze vidjeti ovaj prirodni fenomen. Ovo je četvrti put da sam ovdje, ali prvi put sam doživio nevjerojatan trenutak sjaja", otkrio je.

POGLEDAJTE GALERIJU

POGLEDAJTE VIDEO: Ugledni ginekolog: 'Prvi put u povijesti imamo cjepivo protiv raka. To je evolucijski uspjeh'