ŠOK U MODROM TABORU /

Dinamo u Genku bez čak četvorice prvotimaca: Jedan igrač neočekivano otpao

Foto: Pixsell photo & video agency, Pixsell/Alamy/Profimedia

Mnogi su pretpostavili da je njegovo odsustvo protiv Varaždina bila taktika odmora, no izgleda da to ipak nije slučaj

25.2.2026.
18:18
Sportski.net
Dinamo sutra od 21:00 igra utakmicu protiv Genka u Europskoj ligi. Plavima za prolaz treba malo čudo, budući da hvataju dva gola zaostatka nakon 1-3 poraza na Maksimiru.

No, u tom pokušaju bit će bez četvorice važnih igrača. Već se od ranije znalo kako neće biti ozljeđenog Ismaela Bennacera, kao ni Diona Drene Belje koji je akumulirao kartone. Jučer se tom spisku pridružio i Arber Hoxha, koji je već neko vrijeme skrivao probleme sa leđima, a sada se Albancu pridružio i Sergi Dominguez, prenosi Germanijak.

Mladi španjolski stoper nije igrao protiv Varaždina, dok se protiv Genka uklopio u sivilo Dinamove momčadi. Mnogi su pretpostavili da je njegovo odsustvo protiv Varaždina bila taktika odmora, no izgleda da to ipak nije slučaj. Hoće li Dominguez izostati zbog ozljede ili taktičke odluke trenera Marija Kovačevića, tek ćemo saznati.

POGLEDAJTE VIDEO: Kovačevićeva reakcija nakon velike pobjede Dinama u Varaždinu

