Trener Genka se zbog Bodo/Glimta pribojava Dinama: 'Iznenađenje je uvijek moguće'

Velika je uzvratna utakmica play-offa Europske lige pred Dinamom i Genkom, a belgijska momčad unatoč 3:1 rezultatu kojeg je donijela iz Maksimira nema nikakvu namjeru prerano slaviti, pogotovo nakon teškog poraza od Standarda u domaćem prvenstvu, svjesni da svako opuštanje može biti kažnjeno.

"Veliki poraz protiv Standarda (3:0) nije poljuljao naše samopouzdanje. Nedostajala nam je oštrina, nismo bili kompaktni i nismo imali dovoljno kvalitete s loptom. To me iznenadilo, jer su te stvari bile puno bolje u proteklih šest tjedana. Spominjali smo sve to na sastancima i pojedinačno, svjesni smo tih pogrešaka", rekao je trener Genka, Nicky Hayen.

Belgijski mediji upitali su ga za mišljenje Branka Strupara, koji je nakon prve utakmice rekao da je Genk već 80 posto izborio plasman u osminu finala.

"Ne razmišljam kao Strupar, u postocima. Postavili smo se u dobru početnu poziciju, ali na Inter - Bodo/Glimtu ste također vidjeli da je iznenađenje uvijek moguće. Pogledajte prvu utakmicu između Club Bruggea i Atlética. Na poluvremenu je bilo 0-2, a završilo je 3-3. Dinamo više nema što izgubiti, u utakmici jedna momčad može iznenada dobiti zamah i morate pokušati to što prije staviti pod kontrolu. Da, nedostajat će nam Karetsas, vidjet ćemo koliko ga neće biti, ali sad je na nekome drugome da se istakne."

Susret je najavio i Zakaria El Ouahdi, dvostruki strijelac iz Maksimira.

"Spremni smo za ovu utakmicu. Noge su nam lakše nego protiv Standarda. To je bio bolan poraz. Možda smo ih podcijenili, ali moramo zaboraviti tu utakmicu. Moramo se usredotočiti na Dinamo. Želimo pobijediti u svakoj utakmici, čak i ako imamo prednost iz prvog dvoboja. Dinamo je i dalje momčad s puno kvalitete. Bili su vrlo jaki u tranziciji. To smo dobro riješili u Hrvatskoj, a sada ćemo to morati ponoviti", rekao je Genkov napadač.

